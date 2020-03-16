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Виконавчий директор Universal Music Group заразився коронавірусом, – ЗМІ

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Лучіан Грейндж / Фото з відкритих джерел

Глава корпорації Universal Music Group Лучіан Грейндж, можливо, хворий на коронавірус. За інформацією західних ЗМІ, його доставили в медичний центр Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі.

Згідно з інформацією інсайдерів видання Variety, тест на виявлення коронавірусу у Лучіана Грейнджа виявився позитивним. Відтак виконавчий директор найбільшої в світі звукозаписної корпорації Universal Music Group наразі перебуває під наглядом лікарів. Поки що корпорація не береться коментувати жодні чутки.

До слова У акторки Ольги Куриленко виявили коронавірус

Варто додати, що Universal Music Group також заявила про тимчасове закриття своєї штаб-квартири в Санта-Моніці (штат Каліфорнія) після того, як у одного із співробітників виявили коронавірус. Ймовірно, саме тому глава компанії заразився інфекційним захворюванням.

У Variety також додали, що 29 лютого Грейндж святкував своє 60-річчя в каліфорнійському гольф-клубі "Медісон", де були присутні численні американські підприємці, зокрема і глава корпорації Apple Тім Кук, який також заявив про закриття усіх магазинів компанії по всьому світу, окрім материкового Китаю, терміном на два тижні – з 14 по 27 березня.

Що відомо про Лучіана Грейндж?Чоловік очолив Universal Music Group в 2011 році. За його головування у грудні 2019 року було продано 10% акцій компанії китайському холдингу Tencent. Зі славетною компанії співпрацюють найперші зірки світу – Біллі Айліш, Тейлор Свіфт, Аріана Гранде та інші. Також допоміг у розвитку кар'єри таким зіркам, як Емі Уайнхаус, ABBA, Eurythmics, Ріанна, Сем Сміт, Take That, Psychedelic Furs, The Rolling Stones, Sting, Jamie Cullum та Andrea Bocelli.


Лючіан Грейндж з Біллі Айліш та її братом / Фото з відкритих джерел

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Автор: Уляна Журба
Теги: Музика Коронавірус Covid-19 Новини LifeStyle LifeStyle
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