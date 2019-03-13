Виконавцю хіта "Фелічіта" заборонили в’їзд в Україну

Міністерство культури України заборонило в’їзд до країни виконавцю хіта "Фелічіта", італійському співакові Альбано Каррізі (творчий псевдомнім Аль Бано). Артиста за поданням СБУ внесли до списку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України.

В СБУ співака звинувачують у публічній підтримці анексії Криму. Інформація про внесення Каррізі до "чорного списку" Мінкульту міститься на сайті відомства.

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Артист вже висловив своє обурення щодо українського "чорного списку", заявивши, що з ним поводяться, "як з терористом". Аль Бано переконує, що ніколи не говорив нічого поганого про Україну. На думку виконавця, таке ставлення до людини, яка оспівує мир, є неприйнятним.

Каррізі пообіцяв зв'язатися з послом і Мінкультом України та розібратися, чому його ім'я в "чорному списку".

Дивіться відео виступу Аль Бано з піснею "Фелічіта":

Водночас іспанська газета La Vanguardia пише, що Україна внесла італійського виконавця в "чорний список" через його позитивне ставлення до президента Росії Володимира Путіна. Каррізі неодноразово висловлював своє захоплення російським лідером.

В одному з недавніх інтерв'ю співак зізнався, що тричі розмовляв з Путіним.

"Перший раз ще в 1986 році, другий раз – у 2004 році напередодні Нового року, а третій раз – нещодавно на "святкуванні сторіччя КДБ", – пише La Vanguardia.

Окрім виконавця хіта "Фелічіта", у "чорному списку" Мінстерства культури містяться імена ще 146 осіб.

Перелік осіб, які становлять загрозу національній безпеці, Мінкульт складає на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, СБУ, Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.