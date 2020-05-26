Віктор Павлік і його молода наречена перенесли весілля через карантин в Україні

Український артист Віктор Павлік та його кохана Катерина Реп'яхова вирішили перенести весільну церемонію з 10 червня на середину серпня. Однак точну дату події пара ще поки не розкрила.

Під загрозою проведення церемонії весілля в час карантину опинилась вже не перша українська пара. Нещодавно герой "Холостяка-9" Нікіта Добринін відклав своє весілля з 23 травня на 12 серпня, щоб убезпечити себе з Дашою Квітковою та гостей від незручностей через закриття усіх кордонів, повідомляє 24 канал.

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Тепер же своє весілля перенесла і пара з 28-річною різницею у віці – Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова. Ще у квітні наречена повідомляла, що вони не виключають такого сценарію, що їхнє свято доведеться перенести, але на той час вони не поспішали з висновками. Тепер же Катерина у своїх інстаграм-сторіс розповіла, що їхнє весілля відбудеться у середині серпня.



Катерина Реп'яхова і Віктор Павлік перенесли весілля / Instagram-Stories / @repyahovakate

Що відомо про стосунки Віктора Павліка та Катерини Реп'яхової?

54-річний виконавець та його концертна директорка вперше відкрито заговорили про роман у червні 2019-го року, хоч дівчина і зазначала, що ніколи цього не приховувала. Згодом Павлік розповів, що розійшовся з дружиною Ларисою, з якою був одружений 25 років, і почав жити з дівчиною. У чоловіка є троє дітей, в той час як 25-річна Реп'яхова ще не мала дітей і вперше піде під вінець.