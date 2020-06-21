Молодший син Віктора Павліка Павло вже півтора року бореться з раком кісток. Хвороба продовжує вражати організм хлопця, тому він вирішив припинити лікування. Після заяви сина артист звернувся до нього в мережі.

Зворушливе фото та теплі слова Віктор опублікував на особистій сторінці в інстаграмі. Він висловив підтримку, адже зараз Павлові вона вкрай необхідна.

До теми Лікування безглузде: 21-річний син Віктора Павліка припиняє боротьбу з раком

Зірковий тато поділився світлиною, на якій Павло зображений у військовій формі. Після закінчення школи хлопець вступив до Національної академії СБУ, де встиг відслужити лише два роки. Проте навіть цей час був для нього теплим та душевним, адже двічі він був учасником військового параду на День Незалежності України.

Павле. Тато любить. Тато поруч,

– написав співак.

Що відомо про хворобу Павла Павліка?

8 жовтня 2018 року Віктор Павлік повідомив, що у його сина діагностували рак. На той час хлопцю було лише 19 років. Щоб врятувати сина, співак звернувся до всіх небайдужих із проханням підтримати їх матеріально. За лічені дні Віктору вдалося зібрати необхідну суму та Павла успішно прооперували. На початку листопада виконавець знову звернувся до прихильників і попросив зупинити збір коштів. Всі гроші, які не були витрачені на лікування Павла, він передав онкохворим людям.

За час тривалої боротьби зі смертельною хворобою хлопець пройшов 18 курсів хіміотерапії та курс променевої терапії. Кожні декілька місяців Павло робив обстеження, сподіваючись, що рак кісток "залишить організм в спокої". Проте цього так і не сталося. Від травня стан його здоров'я лише погіршується: ліва рука постійно болить, а тепер почали відмовляти пальці. Хлопець не може пересуватися самостійно. Спершу йому допомагали милиці, а тепер – коляска. Він заявив, що припиняє лікування, оскільки вважає безглуздим продовжувати його.