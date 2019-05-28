Віктор Павлік має намір взяти участь у парламентських виборах: подробиці

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Віктора Павлік
Віктора Павлік / Instagram / @viktorpavlik

Знаменитий український співак Віктор Павлік зізнався, що думає над тим, аби взяти участь у майбутніх парламентських виборах. Він активно веде переговори з лідером партії "Стабільність" Василем Журавльовим.

Про те, що Віктор Павлік збирається балотуватися у парламент повідомляє видання LB.ua. Як зазначається у джерелі, співак сам заявив про це журналістам у своєму коментарі.

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Згідно з інформацією, український артист балотуватиметься у парламент від партії "Стабільність", лідером якого є Василь Журавльов.

Немає диму без вогню. Остаточного рішення поки немає. У будь-якому випадку я буду підтримувати партію "Стабільність", навіть якщо не піду на вибори,
– заявив Віктор Павлік.

Варто відзначити, що Василь Журавльов також висував свою кандидатуру на пост президента України у 2019 році, однак перемогти у виборах йому не вдалося. Тепер політик веде переговори щодо співпраці не лише з Віктором Павліком, а й з Олегом Винником, продюсер якого не підтвердив інформацію щодо балотування співака у Верховну Раду.

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Теги: Парламентські вибори 2019 Новини України LifeStyle Музика Новини LifeStyle
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