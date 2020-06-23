Молодший син Віктора Павліка Павло страждає від раку кісток. Днями хлопець заявив, що відмовляється від лікування. Після цього користувачі мережі почали критикувати артиста за поїздки в Одесу, виступи та інші заходи. Дружина виконавця Катерина Реп'яхова відповіла на ці звинувачення.

Дівчина поспілкувалася з користувачами мережі на особистій сторінці в інстаграмі. Вона зазначила, що син радий тому, що батько працює і Віктор виступає, щоб могти забезпечувати сім'ю.

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Катерина зазначила, що кошти, зароблені на концертах, витрачаються на фінансові потреби сім'ї. Зокрема, йдеться про кредит за квартиру, у якій зараз живе Павло Павлік. Реп'яхова запропонувала критикам замість співака оплачувати всі витрати. У такому випадку він зможе відмовитися від запланованих виступів.

Якщо ви готові оплачувати кредит квартири, в якій живе син, їсти йому купувати, комунальні послуги оплачувати, то Віктор не співатиме,

– відповіла дружина співака.



Катерина Реп'яхова відповіла критикам / Instagram-Stories / @repyahovakate

Вона зазначила, що концерти – це робота Віктора. Якщо він не співатиме, а закриється в чотирьох стінах, то навряд чи зможе позитивно вплинути на ситуацію.

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Також вона додала, що разом із Павліком працює ціла команда: музиканти, організатори, бухгалтери, дизайнери. У них також є сім'ї, діти, батьки, яким потрібно допомагати. Для усіх цих людей важливо мати стабільний заробіток, особливо у складний час, у якому ми всі зараз опинилися.



Катерина Реп'яхова відповіла критикам / Instagram-Stories / @repyahovakate

Що відомо про хворобу Павла Павліка?

У сина Віктора Павліка діагностували рак кісток у жовтні 2018 року. Тоді хлопцю було 19 років. Павла успішно прооперували, проте хвороба не відступає. За час тривалої боротьби зі смертельною недугою, він пройшов 18 курсів хіміотераптії та курс променевої терапії. Від травня 2020 року його стан тільки погіршується: ліва рука постійно болить, а тепер почали відмовляти пальці. Хлопець пересувається за допомогою візка. 19 червня він заявив, що припиняє лікування, оскільки вважає його продовження безглуздим.