Ексучасниця успішного гурту Spice Girls вирішила не повертатися на сцену в рамках гастрольного туру. Проте навіть відмова від виступів не завадила Вікторії Бекхем отримати шалений прибуток. І поки її колеги розважали публіку, дизайнерка збагатилася майже на мільйон фунтів, не докладаючи жодних зусиль.

Британський попгурт Spice Girls розпався наприкінці 90-х, досягнувши шаленого успіху та забезпечивши популярність всім учасницям. Минулого року співачки повернулися на сцену та дали 13 концертів. Одна з вокалісток Вікторія Бекхем відмовилася від гастрольного туру, проте, як інформує видання The Sun, це не завадило їй отримати дохід у майже мільйон фунтів – понад 33 мільйона гривень.

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Справа в тому, що 46-річній Вікторії Бекхем належить п'ята частина прибутків компанії Spice Girls Limited. Возз'єднання колективу принесло близько 4,5 мільйона фунтів стерлінгів завдяки рекламним проєктам, концертам та збільшенню інтересу публіки до фірмових товарів гурту Spice Girls.

Парадокс ситуації в тому, що Вікторія Бекхем нині відома як модельєрка та засновниця власного будинку моди. Проте 2019 року фешн-індустрія принесла дизайнерці лише збитки, які оцінюють в 12 мільйонів фунтів стерлінгів – понад 400 мільйонів гривень. Тому навіть попри те, що зірка зробила вибір на користь модельного бізнесу, основний дохід вона отримує від слави колективу Spice Girls, не докладаючи жодних зусиль.

Нагадаємо, що минулого року бренд Вікторії Бекхем опинився на межі банкрутства. Експерти зазначили, що вартість популярного будинку мод Victoria Beckham знизилась на 36 мільйонів доларів, відтак справа опинилась на грані закриття. Причиною став спад продажів у всьому світі, який не врятували ані ефектні рекламні кампанії, ані видовищні шоу.