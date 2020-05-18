Вікторія Бекхем підкорила мережу архівним фото: дизайнерка перетворила дитячу мрію у реальність

Британська зірка побудувала успішну кар'єру у фешн-індустрії. Архівним кадром Вікторія Бекхем довела, що мріяла про власне ательє з самого дитинства. На фото дівчинка уявляла себе модельєром і навіть не здогадувалася, що з роками її фантазії стануть реальністю.

На особистій сторінці в інстаграмі Вікторія Бекхем опублікувала колаж з фото, різниця між якими кілька десятиліть. У сімейному альбомі знаменитість знайшла підтвердження, що з дитинства захоплювалася створенням одягу.

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Так, на архівній світлині крихітка позує з іграшковою праскою у руках біля прасувальної дошки. Дівчинка не приховувала свого задоволення від процесу та радо усміхалася на камеру. На іншому карді іменита Вікторія Бекхем працює над новою колекцією свого будинку моди Victoria Beckham. Дизайнерці вдалося втілити дитячу мрію та здобути ім'я успішної модельєрки, одяг якої обирають світові зірки для престижних світських заходів.

Ательє завжди було моїм призначенням?

– прокоментувала Вікторія Бекхем.

Зауважимо, що зірка досить часто ностальгує минулим та ділиться з прихильниками ексклюзивними кадрами. У 46-й день народження Вікторія Бекхем показала серію кумедних дитячих фото з перших місяців життя. Ці милі кадри підкорили мережу, а фоловери засипали її не лише привітаннями, а й компліментами.