Зірка "Дизель Шоу" та учасниця "Танців з зірками" тримає особисте життя подалі від камер, проте в день народження батька не стрималася від публічних привітань. Вікторія Булітко вперше показала свого тата та зізналася, що успадкувала від нього почуття гумору, яке допомогло їй побудувати шалено успішну кар'єру.

Українська акторка рідко дає приводи для обговорення свого життя, проте фото з батьком, опубліковане в інстаграмі, наробило шуму в мережі. Вікторія Булітко вирішила публічно привітати його з днем народження, показавши спільний архівний кадр.

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Схоже, на світлині юна зірка позувала поряд з батьком у новорічну ніч або напередодні свята на тлі прикрашеної ялинки. Аби забезпечити гарний настрій, Вікторія одягла накладний оранжевий ніс, як у клоуна, а її татко – обруч з яскравими косичками та бантиками. Попри те, що чоловік виглядав досить серйозним, акторка зізналася, що він має чудове почуття гумору, яке успадкувала й вона.

"Дивлячись на це фото, вкотре переконуюся, що твоє прекрасне почуття гумору передалося мені у спадок, чому я дуже рада. Дякую тобі за все, що ти робив і робиш для мене. Твоя доця Поночка", – зворушливо написала Вікторія Булітко.

У коментарях фоловери висловили щирі привітання батьку зірки, проте наголосили й на схожості доньки з татом: "Ви схожа на тата", "Як ви схожі", "Як схожа на батька".