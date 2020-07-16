Через пандемію коронавірусу українські пляжі стали привабливими для туристів. І зірки також не відмовляються від задоволення поніжитись на березі моря. Так, співачка Вікторія Смеюха, яка виступає в гурті "НеАнгели", встигла побувати в Одесі та поділитись архівними знімками з моря.

Сексуальні фото з відпочинку вона опублікувала на своїй інстаграм-сторінці. Вікторія Смеюха постала у теракотовому суцільному купальнику, який підкреслив її струнку фігуру. Сексуальності вигляду артистки додавало те, що пляжне вбрання, як і тіло красуні, було мокрим.

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Хто був автором імпровізованої фотосесії та коли фото були зроблені, вокалістка "НеАнгелів" вирішила не розсекречувати. Водночас позувати Вікторія Смеюха взялась як справжня модель: артистка обирала кілька різних поз, не приховуючи своєї сексуальності.



Вікторія з "НеАнгелів" / Фото Instagram / @vikanablack

Якби життя повернуло вас в минуле, захотіли б ви змінити хід своєї долі і виправити помилку минулого?

– запитала Вікторія Смеюха у своїх прихильників.

Чимало людей зазначили, що минуле ніколи б не хотіли виправляти. А от які події чи спогади надихнули Вікторію Смеюху на таку філософську тему, зірка також вирішила залишити в секреті.



Вікторія Смеюха на відпочинку / Фото Instagram / @vikanablack



Сексуальні фото Вікторії з "НеАнгелів" / Фото Instagram / @vikanablack



Вікторія Смеюха на морі / Фото Instagram / @vikanablack