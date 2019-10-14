Вікторія Бекхем назвала продукт, який їсть щодня для покращення стану шкіри

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем, яка випустила свою колекцію засобів для макіяжу, продовжує ділитися із шанувальниками секретами догляду за собою.

Як Вікторія Бекхем зізналася в інтерв'ю виданню The Telegraph, вона кожного дня з'їдає 3-4 авокадо. Дружина Девіда Бекхема ретельно стежить за станом своєї шкіри та здоров'я, а до її порад прислуховуються мільйони шанувальників у всьому світі.

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Для кращого стану шкіри потрібен правильний баланс корисних жирів в організмі, тому дизайнерка рекомендує їсти авокадо, який є джерелом мононенасичених жирів. Цей продукт відмінно впливає на зволоженість шкіри.

Додамо, що існує декілька цікавих рецептів, як можна приготувати авокадо на сніданок. Крім популярних гуакамоле та сендвічів, рекомендуємо вам спробувати смузі, а також салати з цим продуктом.

Сама ж Вікторія Бекхем цього року презентувала свою косметичну лінійку Victoria Beckham Beauty. Як заявила зірка, вона не обіцяє випускати продукти, які будуть позбавляти від зморшок. "Тому що це маячня. Думаю, нам просто потрібно підкреслювати свою індивідуальність і бути кращою, найсильнішою версією самих себе", – заявила вона.

Я просто хочу добре виглядати для свого віку. Я хочу виглядати як найкраща версія себе. Я хочу доглядати за тим, що маю. Я не хочу нічого змінювати,

– переконує Вікторія Бекхем.