Вікторія Бекхем перебрала з алкоголем на весіллі Єви Лонгорії: акторка розповіла деталі вечірки
Відома американська акторка Єва Лонгорія відгуляла весілля ще три роки тому, однак святкування було настільки гучним та веселим, що деякі деталі вона та її знайомі згадують до сьогодні.
Днями 44-річна Єва Лонгорія стала гостею у студії Енді Коена на його шоу Watch What Happens Live. Під час розмови ведучий YouTube-програми заговорив про гучне весілля Єви Лонгорії та Хосе Антоніо Бастона, яке пара відгуляла у травні 2016 року.
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На їхнє весілля, яке відбулося на березі озера неподалік від Мехіко, було запрошено чимало зіркових гостей. Одними з перших у списку виявилося сімейство Бекхемів, а дизайнерка Вікторія навіть створила для нареченої весільне вбрання. Однак, як виявилося, не лише через весільний образ Єви Лонгорії Вікторія Бекхем була у центрі уваги.
На питання Енді Коена, хто з зіркових гостей був найвеселішим та найбільш п'яним на її весільній вечірці, Єва Лонгорія відповіла не задумуючись.
Це було змагання між Рікі Мартіном і Вікторією,
– відверто зізналася актриса.
Після цього вона додала, що дизайнерка була ще й свідком на церемонії одруження, через що це був і її вікенд. "Вона була найкращою людиною в цей день", – завершила Єва Лонгорія.
Єва Лонгорія і Вікторія Бекхем / Фото Page Six
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