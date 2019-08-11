Вікторія Бекхем перебрала з алкоголем на весіллі Єви Лонгорії: акторка розповіла деталі вечірки

197 Читать новость на русском
Єва Лонгорія і Вікторія Бекхем
Єва Лонгорія і Вікторія Бекхем / Колаж: LifeStyle 24

Відома американська акторка Єва Лонгорія відгуляла весілля ще три роки тому, однак святкування було настільки гучним та веселим, що деякі деталі вона та її знайомі згадують до сьогодні.

Днями 44-річна Єва Лонгорія стала гостею у студії Енді Коена на його шоу Watch What Happens Live. Під час розмови ведучий YouTube-програми заговорив про гучне весілля Єви Лонгорії та Хосе Антоніо Бастона, яке пара відгуляла у травні 2016 року.

Читайте також: Романтичні канікули: Вікторія і Девід Бекхем зворушили мережу зізнанням у коханні

На їхнє весілля, яке відбулося на березі озера неподалік від Мехіко, було запрошено чимало зіркових гостей. Одними з перших у списку виявилося сімейство Бекхемів, а дизайнерка Вікторія навіть створила для нареченої весільне вбрання. Однак, як виявилося, не лише через весільний образ Єви Лонгорії Вікторія Бекхем була у центрі уваги.

На питання Енді Коена, хто з зіркових гостей був найвеселішим та найбільш п'яним на її весільній вечірці, Єва Лонгорія відповіла не задумуючись.

Це було змагання між Рікі Мартіном і Вікторією,
– відверто зізналася актриса.

Після цього вона додала, що дизайнерка була ще й свідком на церемонії одруження, через що це був і її вікенд. "Вона була найкращою людиною в цей день", – завершила Єва Лонгорія.

Єва Лонгорія і Вікторія Бекхем
Єва Лонгорія і Вікторія Бекхем / Фото Page Six

blog_ava
Кого підозрюють у привласненні "Межигір'я": заява ГПУ
сьогодні
7533
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові весілля Вікторія Бекхем Єва Лонгорія
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Кайлі Дженнер – 22! Історія успіху бренду наймолодшої мільярдерки світу
10 серпня 13:31 Кайлі Дженнер – 22! Історія успіху бренду наймолодшої мільярдерки світу
Марта Вересюк 1992
Головні події літа в Києві: афіша, де провести час з рідними
10 серпня 09:40 Головні події літа в Києві: афіша, де провести час з рідними
2071
Я не з панікерів, – Сергій Мартинюк про музику, "Бандерштат" та зміну влади в Україні
9 серпня 20:00 Я не з панікерів, – Сергій Мартинюк про музику, "Бандерштат" та зміну влади в Україні
Ірина Юрковська 1207
Zaxidfest 2019: програми, учасники та ціни на квитки
9 серпня 17:07 Zaxidfest 2019: програми, учасники та ціни на квитки
786
День народження Вітні Х'юстон: цікаві факти про співачку
9 серпня 11:06 День народження Вітні Х'юстон: цікаві факти про співачку
2957
Новини
Більше новин
Залиште відгук