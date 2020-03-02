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Вікторія Бекхем підтримала чоловіка на матчі його команди: стильний вихід дизайнерки

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Вікторія та Девід Бекхеми / Instagram / @victoriabeckham

Зіркове подружжя Вікторії та Девіда Бекхемів отримало славу однієї з найкрасивіших голлівудських пар. Вони досить рідко здійснюються спільні публічні виходи, проте вчора, 1 березня, мали непересічну нагоду – дебютний матч футбольного клубу "Інтер Маямі", яким володіє іменитий футболіст.

Британська співачка та модельєр звикла до публічності на уваги шанувальників. Вікторія Бекхем вправно заворожує світськими виходами на престижних вечірках та червоних доріжках, проте дружина спортсмена здатна завоювати увагу фанів навіть на футбольному матчі. 

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На стадіоні любляча дружина з'явилася з підтримкою справжнього зіркового бомонду. Серед гостей, які привітали Девіда Бекхема з дебютом у новій ролі, близькі друзі пари та родина – син Бруклін з дівчиною Ніколою Пельтц, акторки Єва Лонгорія та Лів Тайлер з чоловіком та знаменитий перекар Кен Павес, який незмінно чаклує над образами Вікторії Бекхем. 

Дизайнерка обрала строгий костюм, не зраджуючи своїм вподобанням. Повітряну блузку небесного кольору з відвертим декольте вона поєднала з широкими вельветовими штанами пісочного кольору та діловим піджаком з оригінальним принтом. Волосся знаменитість зібрала у легкий звичний хвіст та обмежилася лише денний макіяжем.

Чоловік модельєрки виглядав не менш приголомшливо у відповідальний момент – на ньому стильний темний костюм та краватка у рожево-сірих кольорах, відповідно до емблеми футбольного клубу "Інтер Маямі". 

Тож так пишаюся тобою і дивись на цю посмішку. Цілую,
– зврушила Вікторія Бекхем світлиною чоловіка. 

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Стиль і мода Вікторія Бекхем
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