Вікторія Бекхем почала одягати дівчину Брукліна у свій бренд: фотофакт

1151 Читать новость на русском
Вікторія Бекхем і Хана Кросс
Вікторія Бекхем і Хана Кросс / www.gettyimages.com

Старший син знаменитої британської дизайнерки Вікторії Бекхем Бруклін торік закрутив новий роман з моделлю Ханою Кросс, яка лише розпочинала свою кар'єру. Виглядає, що сама Вікторія полюбила свою можливу "невістку", адже родина Бекхемів і нова дівчина почали разом відвідувати публічні заходи і збиратися на свята.

22 січня Вікторія Бекхем представила в Нью-Йорку нову колекцію одягу спільно зі спортивним брендом Reebok – "Reebok x VictoriaBeckham". Підтримати дизайнерку приїхали її чоловік Девід, син Бруклін і його кохана, яка була одягнена в одяг його зіркової матері.

Читайте також: Як дві краплі: фото дівчини Брукліна Бекхема порівняли з його зірковою мамою

Так, на своїй сторінці в Instagram у Stories Вікторія написала, що Хана виглядає чудово в одязі з її колекції.Бруклін Бекхем і Хана Кросс / Instagram / @hancross

Бруклін Бекхем і Хана Кросс / Instagram / @hancross

Цікавим аксесуаром в образі Хани Кросс став кулон – буква "B", який, найімовірніше, означає ім'я коханого Бруклін (Brooklyn).

Бруклін Бекхем і Хана Кросс / Instagram / @hancross
Бруклін Бекхем і Хана Кросс / Instagram / @hancross

Бруклін Бекхем і Хана Кросс / Instagram / @hancross
Бруклін Бекхем і Хана Кросс / Instagram / @hancross


Хана Кросс / Instagram-Stories / @victoriabeckham


Хана Кросс / Instagram-Stories / @victoriabeckham

Теги: LifeStyle Мода Вікторія Бекхем
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Натхнення від Givenchy: ефектні образи в колекції весна–літо 2019
23 січня 17:01 Натхнення від Givenchy: ефектні образи в колекції весна–літо 2019
1409
Додати барв: яскраві образи з шоу Giorgio Armani Prive – фотоогляд
23 січня 14:21 Додати барв: яскраві образи з шоу Giorgio Armani Prive – фотоогляд
829
Карл Лагерфельд вперше не вийшов на подіум: чим запам'ятався показ Chanel
22 січня 21:02 Карл Лагерфельд вперше не вийшов на подіум: чим запам'ятався показ Chanel
1105
"Маленьке чорне плаття": які кутюрні образи підготував Chanel у новому сезоні – фото
22 січня 15:32 "Маленьке чорне плаття": які кутюрні образи підготував Chanel у новому сезоні – фото
1619
Східний гороскоп на 2019 рік Жовтої Земляної Свині
22 січня 12:05 Східний гороскоп на 2019 рік Жовтої Земляної Свині
11375
#10YearsChallenge: найсмішніші меми січня
21 січня 20:10 #10YearsChallenge: найсмішніші меми січня
2076
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук