Вікторія Бекхем почала одягати дівчину Брукліна у свій бренд: фотофакт

Старший син знаменитої британської дизайнерки Вікторії Бекхем Бруклін торік закрутив новий роман з моделлю Ханою Кросс, яка лише розпочинала свою кар'єру. Виглядає, що сама Вікторія полюбила свою можливу "невістку", адже родина Бекхемів і нова дівчина почали разом відвідувати публічні заходи і збиратися на свята.

22 січня Вікторія Бекхем представила в Нью-Йорку нову колекцію одягу спільно зі спортивним брендом Reebok – "Reebok x VictoriaBeckham". Підтримати дизайнерку приїхали її чоловік Девід, син Бруклін і його кохана, яка була одягнена в одяг його зіркової матері.

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Так, на своїй сторінці в Instagram у Stories Вікторія написала, що Хана виглядає чудово в одязі з її колекції.

Бруклін Бекхем і Хана Кросс / Instagram / @hancross

Цікавим аксесуаром в образі Хани Кросс став кулон – буква "B", який, найімовірніше, означає ім'я коханого Бруклін (Brooklyn).



Бруклін Бекхем і Хана Кросс / Instagram / @hancross



Бруклін Бекхем і Хана Кросс / Instagram / @hancross



Хана Кросс / Instagram-Stories / @victoriabeckham



Хана Кросс / Instagram-Stories / @victoriabeckham