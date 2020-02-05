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Вікторія Бекхем похизувалася обличчям без макіяжу: відео

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Вікторія Бекхем / Instagram / @victoriabeckham

Знаменита британська дизайнерка Вікторія Бекхем захоплює прихильників своїми світськими виходами. Проте окрім вишуканого вбрання, зірка може похизуватися ще й природною красою.

45-річна знаменитість показала свою шкіру без макіяжу та фільтрів. Відео, на якому демонструє ідеальну шкіру, Вікторія опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

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Показати обличчя без косметики дизайнерка вирішила в якості реклами. Так вона представила новий продукт свого бренду Victoria Beckham Beauty – омолоджуючий серум Power Serum.

Я працювала над цим засобом протягом довгого часу і дуже рада, нарешті, поділитися ним з вами. Наука, що стоїть за цим продуктом, неймовірна, і я дійсно бачу різницю в розмірі порів і зморшок навколо очей після його застосування,
– прокоментувала ролик Бекхем.

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Краса Вікторія Бекхем
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