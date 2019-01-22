Вікторія Бекхем показала, як тренує свою легендарну розтяжку: відео

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Вікторія Бекхем показала, як тренує свою легендарну розтяжку
Вікторія Бекхем показала, як тренує свою легендарну розтяжку / Instagram / @victoriabeckham

Знаменита Вікторія Бекхем вже забула про свою вокальну кар'єру. Зірка повністю присвятила час своєму бренду одягу, який активно рекламує в мережі.

Днями Вікторія Бекхем похизувалась новою колекцією спортивного одягу, розробленого спільно з відомим брендом Reebok. Дизайнер вирішила спершу сама прорекламувати лінійку вбрання та випробувати його на ділі. На сторінці в Instagram Вікторія Бекхем розмістила серію ефектних фото зі спортзалу, на яких видно струнку фігуру зірки у брендових новинках. 

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Я давно хотіла реалізувати свої творчі ідеї в спортивному одязі. І партнерство з Reebok відкриває для мене простір нових можливостей, 
– розповіла Вікторія Бекхем. 

Перед камерами дизайнер постала у стильних лосинах і топі. Чорне кепі та кросівки з яскравим принтом завершили look Вікторії Бекхем. 

Окрім цього, Вікторія Бекхем показала свою легендарну розтяжку. Дизайнер з легкістю витягувала ногу вверх, демонструючи чудову фізичну форму, чим приголомшила мережу.

Зазначимо, що Вікторія Бекхем отримала чималу популярність після фото зі знаменитою розтяжкою: чимало користувачів мережі та знаменитостей намагались повторити легендарну позу. Навіть сини Вікторії Бекхем безуспішно наслідували приклад зіркової мами. 

Теги: LifeStyle Вікторія Бекхем
Джерело: 24 Канал
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