Вікторія Бекхем показала, як тренує свою легендарну розтяжку: відео

Знаменита Вікторія Бекхем вже забула про свою вокальну кар'єру. Зірка повністю присвятила час своєму бренду одягу, який активно рекламує в мережі.

Днями Вікторія Бекхем похизувалась новою колекцією спортивного одягу, розробленого спільно з відомим брендом Reebok. Дизайнер вирішила спершу сама прорекламувати лінійку вбрання та випробувати його на ділі. На сторінці в Instagram Вікторія Бекхем розмістила серію ефектних фото зі спортзалу, на яких видно струнку фігуру зірки у брендових новинках.

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Я давно хотіла реалізувати свої творчі ідеї в спортивному одязі. І партнерство з Reebok відкриває для мене простір нових можливостей,

– розповіла Вікторія Бекхем.

Перед камерами дизайнер постала у стильних лосинах і топі. Чорне кепі та кросівки з яскравим принтом завершили look Вікторії Бекхем.

Окрім цього, Вікторія Бекхем показала свою легендарну розтяжку. Дизайнер з легкістю витягувала ногу вверх, демонструючи чудову фізичну форму, чим приголомшила мережу.

Зазначимо, що Вікторія Бекхем отримала чималу популярність після фото зі знаменитою розтяжкою: чимало користувачів мережі та знаменитостей намагались повторити легендарну позу. Навіть сини Вікторії Бекхем безуспішно наслідували приклад зіркової мами.