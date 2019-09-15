Вікторія Бекхем презентувала нову колекцію свого бренду: фото та відео

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Вікторія Бекхем презентувала нову колекцію одягу
Вікторія Бекхем презентувала нову колекцію одягу / Instagram / @victoriabeckham

У Лондоні триває одна з найочікуваніших світських подій – Тиждень моди. Відтак чимало знаменитостей приїхали до Великобританії, щоб першими побачити вбрання, яке буде трендовим у сезоні весна-літо 2020. Нову колекцію одягу презентувала і знаменита дизайнерка Вікторія Бекхем, яка запросила на показ своїх родичів та зіркових друзів.

Презентація нової колекції відбулась 15 вересня. Мабуть, головною зіркою вечору стала не знаменита дизайнерка, а її 8-річна донька Харпер. Дівчинка супроводжувала Вікторію Бекхем перед показом та побувала залаштунками фешн-шоу. Там маленька Харпер допомагала зірковій мамі проконтролювати підготовку до дефіле та залюбки спілкувалась із моделями. 

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Почесне місце донька Девіда та Вікторії Бекхем зайняла і в залі. Дівчинка сиділа поряд зі своїм батьком та головною редакторкою Vogue Анною Вінтур. Ймовірно, таким чином дизайнерка готує наступну власницю її бренду. 

А от щодо самої колекції одягу, то Вікторії Бекхем не вдалось вразити своїх прихильників. Перед глядачами вона презентувала піджаки, приталені штани, елегантні сукні, які підкреслюють жіночність, та розкішні блузи. Попри великий асортимент чимало фасонів повторювались, а знавці робіт Вікторії Бекхем могли з легкістю порівняти нову колекцію з минулорічною. 

Для мене важливо, щоб одяг давав впевненість, і водночас дозволяв розкрити чуттєвість жінки,
– зазначила дизайнерка. 

Та, мабуть, саме стабільність стилю від Вікторії Бекхем настільки цінують її зіркові прихильники. У залі модного показу можна було побачити акторку Хелен Мірен, письменницю Шинейд Берк, модельєра Кіма Джонса і Анну Вінтур. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений YOUTH XYZ (@youthxyz)

 

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Стиль і мода Вікторія Бекхем Тиждень моди
Джерело: LifeStyle 24
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