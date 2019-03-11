Вікторія Бекхем привітала маму з днем народження: зворушливе фото

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем привітала маму Жаклін Адамс з днем народження і зворушила мережу спільними фотографіями.

Бекхем показала архівне фото з батьками на своїй сторінці в Instagram.

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У публічному привітанні дизайнерка назвала маму своїм модним натхненням. На дитячому знімку маленька Вікторія позує у карнавальному костюмі з молодшою сестрою Луїзою і батьками.

З днем народження! Переглядала наші спільні фотографії і знайшла ось цю. Здається, хтось із нас завжди був при параді,

– підписала Вікторія.



Дитяче фото Вікторії Бекхем / Instagram / @victoriabeckham

На іншому актуальному фото Вікторія також привітала маму. "З днем народження, я люблю тебе, багато поцілунків тобі", – написала вона.



Жаклін Адамс і Вікторія Бекхем / Instagram / @victoriabeckham



Жаклін Адамс / Instagram-Stories / @victoriabeckham



Жаклін Адамс / Instagram-Stories / @victoriabeckham