Вікторія Бекхем продемонструвала приголомшливу розтяжку у прямому ефірі: фото

45-річна модельєрка стала гостею вечірнього шоу Еллен Дедженерес. Разом з телеведучою вона показала гнучкість свого тіла, піднявши ногу догори над головою. Так вона нагадала свій дивовижний трюк 2017 року.

Вчора Вікторія Бекхем завітала до проєкту американської комедіантки The Ellen Show. У випуску жінки обговорили те, чому зірка вирішила не брати участь в турі об'єднаного гурту Spice Girls. Також вона поділилася думками про новий статус свого старшого 20-річного сина Брукліна. Журнал People визнав хлопця найсексуальнішим чоловіком, що живе зараз.

Вікторія Бекхем станцювала з сином під пісню Spice Girls: запальне відео

Поміж іншим Еллен Дедженерес не оминула увагою гімнастичні вміння Вікторії Бекхем. Разом із телеведучою дизайнерка у прямому ефірі ще раз довела свою гнучкість. Вона була одягнена у витончений білий костюм, що не обмежував її рухів.

Нещодавно на своїй сторінці в інстаграмі зірка опублікувала відео, на якому повторила легендарний трюк ногою в одному з нью-йоркських ресторанів. Вона обгрунтувала гімнастичний рух своєю причетністю до відомого американського танцювального колективу. Такий жартівливий вчинок не залишився поза увагою її прихильників та колег-знаменитостей.

Залишаю Нью-Йорк і відчуваю себе як на прослуховуванні до Rockettes, пальці схрещені,

– з гумором прокоментувала допис Вікторія Бекхем.

Кілька років тому фото Вікторії Бекхем викликало шквал обговорення. Демонструючи нову пару взуття на шпильках, модельєрка лягла на диван та закинула ногу над головою. Така світлина спрацювала потужніше, ніж будь-яка рекламна кампанія. Фірмовий рух намагалися повторити не лише фанати співачки, а й зірки.