Вікторія Бекхем та "оголена" Кім Кардашян: чим запам'яталася церемонія People's Choice Awards

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Вікторія Бекхем на People's Choice Awards
Вікторія Бекхем на People's Choice Awards / GettyImages

У неділю, 11 листопада, в Санта-Моніці (штат Каліфорнія) відбулася щорічна церемонія вручення премій People's Choice Awards. Що цікаво, обирають переможців прості люди, які голосують за своїх улюбленців у мережі.

На червоній доріжці урочистої церемонії з'явилися численні знаменитості з кіноіндустрії, телебачення, шоу-бізнесу.

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Британська дизайнерка Вікторія Бекхем продемонструвала елегантний костюм білосніжного кольору з чорними туфлями-човниками на шпильці.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Who What Wear (@whowhatwear)

Вихід Кім Кардашян вкотре вразив епатажністю та відвертістю. Зірка реаліті-шоу одягла "оголену" сукню від Jean Paul Gaultier з білим взуттям на підборах.

Акторка Скарлетт Йохансон вразила розкутим образом у топ-корсеті з відкритим декольте і чорними штанами з високою посадкою. Зірка доповнила look широким ременем і туфлями з декорованими ремінцями. Саме вона отримала нагороду в номінації "Актриса року" за роль Чорної вдови у фільмі "Месники: Війна нескінченності".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Snazzy App (@snazzy_app)

Найяскравіше вбрання обрала Ріта Ора – сукня від Versace лавандового кольору, оздоблена "золотом", чудово підкреслила фігуру співачки.

 

Теги: Кіно LifeStyle Нагороди Музика Кім Кардашян Вікторія Бекхем
Джерело: 24 канал
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