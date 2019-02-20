Вікторія Бекхем розповіла, що дратує її чоловіка Девіда у побуті: відео

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем відверто зізналася, від чого може скаженіти її чоловік, футболіст Девід Бекхем, який страждає надмірною педантичністю.

Вікторія відкрила свій влог на YouTube-каналі, відтак шанувальники зможуть більше дізнатися про життя знаменитої британської сім'ї. У відео зірка показала свій готельний номер у Нью-Йорці, куди вона прибула для запуску спільного проекту з Reebok.

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Перед тим, як показати свою кімнату, дизайнерка попередила, що та схожа на "смітник". Так, у номері розкидані на підлозі і столі рушники і було не заправлене ліжко. Бекхем зізналася, якщо Девід це побачить – його охопить паніка.

Я гермофоб – все, що мене оточує, повинно бути дуже, ну просто дуже чистим. Я дійсно все навколо дезінфікую. І від цього просто скаженіє мій чоловік. Але парадокс в тому, що він до пристрасті любить порядок, а я ні, тому його це дратує і той безлад, який я завжди створюю,

– розповіла Вікторія.



Готельний номер Вікторії і Девіда Бекхемів / Скріншот

Раніше Девід Бекхем сам ділився тим, що страждає надмірною педантичністю. Що цікаво, навіть гардероб футболіста поділений на зони, де є градація по сезонності і за кольором одягу.

Дивіться відео: влог Вікторії Бекхем