Вікторія Бекхем: секрети догляду за тілом і обличчям дизайнерки

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Вікторія Бекхем
Вікторія Бекхем / www.gettyimages.com

Популярна британська дизайнерка Вікторія Бекхем у 45 років може похизувати ідеальним стилем та ідеальним станом шкіри. Колишня співачка і дружина Девіда Бекхема не приховує свої секрети догляду за обличчям та тілом, використовуючи не лише дорогі продукти, а й демократичні марки.

Як відомо, Вікторія випустила кілька beauty-колекцій для Estée Lauder. Зараз зірка інтригує шанувальників запуском власної лінії косметики Victoria Beckham Beauty. На своїй сторінці в Instagram Бекхем вирішила відповісти шанувальникам на питання стосовно догляду за своїм тілом і прокоментувати, якими продуктами вона користується. 

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Вікторія Бекхем часто зізнавалася, що обожнює натуральне кокосове масло, яке вона використовує в кулінарії, а також для обличчя, волосся, тіла.

Так, Вікторія розповіла, що для тіла зараз вона використовує крем від Augustinus Bader, ціна якого є 160 доларів за 170 мл. Однак для кращого зволоження змішує крем з кокосовим маслом.

Користувачі у мережі зазначили, що обличчя Вікторії є блискучим. Дизайнерка порекомендувала кожного дня використовувати засоби із високим SPF-захистом. Протягом останнього часу знаменитість вражена від засобу для захисту обличчя від сонця німецької марки Dr. Barbara Sturm – Sun Drops, ціна якого складає близько 130 доларів.

Instagram Вікторії Бекхем / Скріншоти

Раніше в інтерв'ю Вікторія Бекхем часто розповідала про beauty-секрети. Так, дизайнерка намагається не використовувати декоративну косметику вдома. Зірка рекомендує  для того, щоб шкіра залишалася здоровою та пружною з роками – ніколи не забувати про SPF!

Я завжди нафарбована на роботі і ніколи - вдома. Кожен день використовую лише сонцезахисний крем. Рідко ношу червону помаду. Можу нафарбуватися тільки для шоу, в житті ж вибираю нейтральний відтінок для губ. Найкраща порада, яку я коли-небудь отримувала від візажиста – промальовувати слизову оболонку ока бежевим олівцем. Маленький трюк робить погляд легким і розкритим. Тому я і створила в своїй колекції для Estée Lauder олівець, де одна сторона чорна, а інша – кольору ванілі,
– вважає дружина Девіда Бекхема.

 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Краса Вікторія Бекхем
Джерело: LifeStyle 24
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