Вікторія Бекхем випустила колекцію весільних суконь: фото

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Вікторія Бекхем
Вікторія Бекхем / Instagram / @victoriabeckham

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем випустила нову колекцію суконь. Цього разу дружина Девіда Бекхема створила весільну колекцію вбрання.

Вікторія створила лаконічні дизайни весільних суконь таким чином, щоб їх можна було одягати й не лише у день весілля, а й на публічні виходи.

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Victoria Beckham Bridal є функціональною та сучасною колекцією. Однак більшість суконь не є новинками. Такі ж самі фасони і крій Бекхем розробила раніше, а у новій лінійці для наречених – лише переробила їх у світлих кольорах.

До прикладу, у колекції є плаття, у якому Вікторія виходила на весілля Меган Маркл. Відрізняються сукні лінійки лише кольорами.

вікторія бекхем 
Весільна колекція Вікторії Бекхем / victoriabeckham.com

вікторія бекхем
Вікторія Бекхем на весіллі Меган Маркл і принца Гаррі / Getty Images

Крім того, одна із суконь є дуже схожою до другого весільного образу подруги Вікторії Меган Маркл. Тоді герцогиня Сассекська після церемонії одруження одягнула розкішну сукню від Givenchy. В образі від Вікторії є додатковий вертикальний розріз в зоні декольте.

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Меган Маркл і принц Гаррі / Getty Images

вікторія бекхем
Весільна колекція Вікторії Бекхем / victoriabeckham.com

Редакція LifeStyle 24 хоче відзначити наступну білосніжну сукню з масивним поясом, що нагадує мотузку, блакитного кольору. Відомо, що саме британцям належить приказка "На нареченій повинно бути щось нове, щось старе, щось позичене, щось блакитне". До прикладу, на весіллі Кейт Міддлтон і принца Вільяма шматочок блакитної стрічки вшили в підкладку сукні герцогині Кембриджської.

Прийнято на яскравому кольорі не акцентувати та приховувати його, але Вікторія Бекхем вирішила зробити його головною деталлю образу.

Що цікаво, сама весільна сукня, у якій Вікторія вийшла заміж за Девіда Бекхема 4 липня 1999 року, значно відрізнялася від сучасних вподобань дизайнерки. 

вікторія бекхем
Весільна сукня Вікторії Бекхем / Архівне фото

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Мода Вікторія Бекхем
Джерело: LifeStyle 24
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