Вікторія Бекхем вийшла в світ без спідньої білизни: пікантні фото

3230 Читать новость на русском
Вікторія Бекхем
Вікторія Бекхем / www.instagram.com/victoriabeckham

44-річна акторка, співачка та модельєр Вікторія Бекхем засвітила інтимні частини тіла під час виходу на світський захід. У такому вбранні дружина Девіда Бекхема почуває себе доволі вільно.

Вікторія Бекхем вдруге з'явилась на публіці в цьому вбранні. Для улюбленого total look модельєрка обрала светр, спідницю та шкіряні чоботи яскраво-червоного кольору. Попри елегантність та довершеність образів, виходи дружини відомого футболіста часто сексуальні та ефектні.

Читайте також: Позитив із "Время и Стекло" зізнався, що бачив оголену Надію Дорофеєву: несподівані деталі

Відтак нова поява не здивувала шанувальників. Обтислий гольф, рукави якого майже закривали долоні, зірка одягнула на голе тіло. Це дозволило розглянути всі принади 44-річної зірки. Від спідниці-міді на запах та високих чобіт на підборах кольоровою гамою відрізнялись хіба сонцезахисні окуляри. Їх Вікторія Бекхем вирішила вибрати в темній оправі. 

Вікторія Бекхем
Вікторія Бекхем вийшла в світ без білизни / Instagram @_persiancelebnews_

Знімком в тому самому вбранні модельєр поділилась на своїй сторінці в Instagram.

 

 

 

 

Теги: LifeStyle Мода Вікторія Бекхем Еротика
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чи вигідно купляти одяг у Чорну п’ятницю? Секрети шопінг-експерта
сьогодні 18:00 Чи вигідно купляти одяг у Чорну п’ятницю? Секрети шопінг-експерта
Юлія Девда 727
День гідності та свободи: ТОП-5 фільмів про Євромайдан
сьогодні 10:02 День гідності та свободи: ТОП-5 фільмів про Євромайдан
Юлія Михайлова 2856
Хто переможе в шоу "Танці з зірками 2018"? Ваша думка
20 листопада 09:01 Хто переможе в шоу "Танці з зірками 2018"? Ваша думка
6972
Міккі Маус – найстаріша в світі миша
19 листопада 20:02 Міккі Маус – найстаріша в світі миша
Борис Немировський 624
Х-фактор 9 сезон: список учасників, які потрапили в прямі ефіри
19 листопада 17:17 Х-фактор 9 сезон: список учасників, які потрапили в прямі ефіри
1957
Як очистити пори обличчя в домашніх умовах: ефективні способи
19 листопада 11:32 Як очистити пори обличчя в домашніх умовах: ефективні способи
2975
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук