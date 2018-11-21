Вікторія Бекхем вийшла в світ без спідньої білизни: пікантні фото

44-річна акторка, співачка та модельєр Вікторія Бекхем засвітила інтимні частини тіла під час виходу на світський захід. У такому вбранні дружина Девіда Бекхема почуває себе доволі вільно.

Вікторія Бекхем вдруге з'явилась на публіці в цьому вбранні. Для улюбленого total look модельєрка обрала светр, спідницю та шкіряні чоботи яскраво-червоного кольору. Попри елегантність та довершеність образів, виходи дружини відомого футболіста часто сексуальні та ефектні.

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Відтак нова поява не здивувала шанувальників. Обтислий гольф, рукави якого майже закривали долоні, зірка одягнула на голе тіло. Це дозволило розглянути всі принади 44-річної зірки. Від спідниці-міді на запах та високих чобіт на підборах кольоровою гамою відрізнялись хіба сонцезахисні окуляри. Їх Вікторія Бекхем вирішила вибрати в темній оправі.



Вікторія Бекхем вийшла в світ без білизни / Instagram @_persiancelebnews_

Знімком в тому самому вбранні модельєр поділилась на своїй сторінці в Instagram.