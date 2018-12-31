Вікторія Бекхем з дочкою зробили гліттер-тату: фото
Популярна британська дизайнерка Вікторія Бекхем часто проводить час зі своїми дітьми. Останній раз британка зачарувала шанувальників у соціальних мережах відео з 7-річною дочкою Харпер.
Так, мама і дочка вирішили зробити собі гліттер-тату.
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Процес нанесення кольорових татуювань Вікторія показала шанувальникам на своїй сторінці в Instagram-Stories.
Дочка Девіда Бекхема вирішила собі намалювати на лівому плечі діамант з крилами, а матері – зображенням квітки на плечі синього кольору.
Харпер Бекхем / Instagram-Stories / @victoriabeckham
Харпер Бекхем малює на плечі Вікторії / Instagram-Stories / @victoriabeckham
Джерело: 24 канал
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