Вікторія Бекхем з дочкою зробили гліттер-тату: фото

902 Читать новость на русском
Вікторія Бекхем
Вікторія Бекхем / www.gettyimages.com

Популярна британська дизайнерка Вікторія Бекхем часто проводить час зі своїми дітьми. Останній раз британка зачарувала шанувальників у соціальних мережах відео з 7-річною дочкою Харпер.

Так, мама і дочка вирішили зробити собі гліттер-тату.

Читайте також: Наймодніша дитяча стрижка: 7-річна дочка Вікторії Бекхем змінила образ

Процес нанесення кольорових татуювань Вікторія показала шанувальникам на своїй сторінці в Instagram-Stories.

Дочка Девіда Бекхема вирішила собі намалювати на лівому плечі діамант з крилами, а матері – зображенням квітки на плечі синього кольору.


Харпер Бекхем / Instagram-Stories / @victoriabeckham


​Харпер Бекхем малює на плечі Вікторії / Instagram-Stories / @victoriabeckham

Теги: LifeStyle Діти і неповнолітні Зіркові мами Вікторія Бекхем
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
31 грудня 2018 13:28 Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
Олена Булан 40119
Санта-Клаус – супергерой із коміксів та інші "клони" Святого Миколая
30 грудня 2018 15:48 Санта-Клаус – супергерой із коміксів та інші "клони" Святого Миколая
Олесь Друкач 423
Що подарувати на Новий рік: цікаві ідеї для святкового сюрпризу
29 грудня 2018 12:22 Що подарувати на Новий рік: цікаві ідеї для святкового сюрпризу
Юлія Михайлова 2873
Найкращі фільми за участю Стена Лі студії Marvel
28 грудня 2018 21:29 Найкращі фільми за участю Стена Лі студії Marvel
1779
Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
28 грудня 2018 19:20 Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
Олена Левчук 7996
Вбивати не можна, помилувати: які світові бренди відмовились від хутра у 2018 році
28 грудня 2018 19:00 Вбивати не можна, помилувати: які світові бренди відмовились від хутра у 2018 році
Марта Вересюк 696
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук