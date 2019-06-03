Вікторія Бекхем з сім'єю у повному складі відпочивають у Маямі: фото

Футболіст Девід Бекхем будує свій футбольний клуб "Інтер Маямі" у штаті Флорида, куди прилетів разом зі своєю сім'єю у повному складі: з дружиною Вікторією, 20-річним сином Брукліном, 16-річним Ромео, 14-річним Крузом і семирічною дочкою Харпер.

Незважаючи на чутки про розлучення подружжя, Бекхеми показали зворушливе фото, на якому знялися всі разом. Сімейний знімок Вікторія опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Додамо, що раніше з Бекхемами подорожувала ще й кохана дівчина Брукліна Хана Кросс. Однак наразі невідомо, чи дівчина також відпочиває з хлопцем. Тиждень тому пара відзначилася гучними скандалом: у французькому готелі Martinez, де зупинились закохані, просто посеред ресторану розгорілася палка сварка. Темпераментні Хана та Бруклін не могли дійти згоди і спілкувались на підвищеному голосі. Після чого вони перешли на образи, які завершились невеликою бійкою. Західні ЗМІ переконують, що зіркові батьки Брукліна Бекхема не в захваті від таких стосунків їхнього сина

Вони хильнули по кілька дрінків і стали ображати один одного. Обидвоє ще юні, тож у цьому віці все відбувалось на емоціях. Хана кинулася на Брукліна з кулаками, і охорона готелю змушена була втрутитися у конфлікт. Із Девідом та Вікторією зв'язалися та повідомили про інцидент,

– розповів інсайдер.

На світлині Вікторія позує у стильному білому мереживному топі та штанах із розрізами з колекції власного бренду. Маленька Харпер не відстає від матері та також одягається по-дитячому стильно і мило. На фото дочка Бекхемів зображена у смугастому кольоровому платті з пов'язкою у тон на волоссі.



Сімейство Бекхемів / Instagram / @victoriabeckham

В Instagram-Stories Вікторія опублікувала не менш зворушливе та романтичне селфі зі своїм чоловіком Девідом Бекхемом.



Девід і Вікторія Бекхем / Instagram-Stories / @victoriabeckham