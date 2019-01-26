Вікторія Бекхем заборонила синові зустрічатися з Рітою Орою: несподівані деталі

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Вікторія Бекхем з сином Брукліном
Вікторія Бекхем з сином Брукліном / Getty Images

Зіркова мама заборонила своєму 19-річному синові Брукліну підтримувати стосунки із 28-річною англійською співачкою Рітою Орою. Аби хлопець швидше забув про неї, Вікторія відправила його на деякий час жити до Нью-Йорка.

Нещодавно 19-річний Бруклін Бекхем перестав приховувати свої стосунки з Ханою Кросс, яка старша від нього на два роки. Однак, попри серйозні відносини з дівчиною, в мережі з'явилась інформація про його попереднє кохання. Про це повідомляє іноземне видання MamaMia.

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Як зазначає джерело, у 2017 році старший син Бекхемів Бруклін мав симпатію до старшої від нього на 9 років Ріти Ори. Юний хлопець зробив все можливе, аби познайомитися з нею через спільних друзів. Одного разу папараці застукали пару в кафе, однак стосунки між ними так і не продовжилися.

Подейкують, що сама Ріта пояснила Брукліну, що між ними не може бути нічого більшого, ніж дружба. Однак, як повідомляє джерело, зіркова мама Вікторія Бекхем була проти їхнього роману. І зробила все для того, щоб хлопець якомога швидше забув про співачку. Ймовірно, причиною категоричної заборони стала різниця у віці між її сином і співачкою.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora)

 

Теги: LifeStyle Вікторія Бекхем Зіркові мами Зіркові романи
Джерело: Lifestyle
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