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Вікторія Бекхем знялась у розкішній фотосесії для Vogue

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Вікторія Бекхем знялась для Vogue / Instagram / @victoriabeckham

Знаменита дизайнерка Вікторія Бекхем стала головною зіркою нового випуску журналу Vogue Greece. Глянець надійде у продаж вже у березні 2020 року, однак зірка вирішила підігріти цікавість читачів, опублікувавши перші фото.

Відповідні світлини з'явились на інстаграм-сторінці дизайнерки та одразу ж викликали фурор. Для розкішних знімків Вікторія Бекхем вирішила забути про своє правило та одягнути речі не власного бренду. На одній з обкладинок дизайнерка позувала у трендовій плісированій сукні від Zeus&Dione. Вікторія Бекхем грайливо оголила свою ногу, що виглядало досить пікантно у кадрі. 

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На іншому знімку, який зірка опублікувала у мережі, вона позувала у теракотових шортах і фіолетовій блузі. А от головна обкладинка грецького Vogue вийшла ще спекотнішою: Вікторія Бекхем у розкішній коричневій сукні позувала без спідньої білизни. Автор фотосесії Алексі Любомирські зробив акцент на ніжному і жіночному силуеті красуні, тому в кадрі вона заплющила очі та поправляла волосся.

Відомо, що Вікторія Бекхем уже кілька років співпрацює з журналом Vogue. Зірка є подругою головної редакторки глянцю Анни Вінтур, тому залюбки погоджується на різні експерименти для журналу та позує перед камерою у відвертих вбраннях. Окрім цього, Вікторія Бекхем відкриває чимало секретів на сторінках Vogue. Що цього разу вона розповіла журналістам – наразі автори проєкту тримають у секреті. 

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Автор: Надія Біленко
Теги: Вікторія Бекхем Новини LifeStyle Vogue LifeStyle
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