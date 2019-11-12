Вікторія Бекхем знялася для обкладинки польського Vogue: ефектні фото дизайнерки

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Вікторія Бекхем
Вікторія Бекхем / Instagram / @victoriabeckham

Популярна британська дизайнерка Вікторія Бекхем стала новою героїнею грудневого випуску відомого глянцевого журналу Vogue Polska.

Нові ніжні знімки з фотосесії для глянцю Вікторія опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. 

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Зйомка відбувалася Інституті сучасного мистецтва в Лондоні. Зірка позувала перед об'єктивом британського фотографа Алексі Любомирського у розкішних штанних костюмах з власної колекції.

В інтерв'ю дружина Девіда Бекхема і матір чотирьох дітей зізналася, що вона є "доброю мамою". За словами британки, це те, що їй найбільше подобається у собі.

 

 

 

Додамо, що днями найбільше приголомшив український шоу-біз саме журнал Vogue Ukraine. Для обкладинки грудневого випуску знялася перша леді України Олена Зеленська. Глянець презентував три фото, на яких дружина Володимира Зеленська з'явилася у кардинально різних образах.

Ми зробили три обкладинки з головною героїнею номера, щоб показати її в різних якостях. На першій – строгий офіційний портрет. На іншій Олена зображена зі своєю сім'єю, і в оточенні найважливіших людей її життя вона інша – зворушлива і безтурботна. На третій, digital-обкладинці, ми бачимо просто жінку – красиву і чарівну,
– розповів головний редактор Vogue Філіп Власов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vogue UA (@vogue_ukraine)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vogue UA (@vogue_ukraine)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vogue UA (@vogue_ukraine)

 

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Мода Новини LifeStyle Стиль і мода Вікторія Бекхем
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