Вікторія Бекхем зворушливо привітала коханого з днем народження: архівні фото та відео

Популярна британська дизайнерка Вікторія Бекхем привітала свого чоловіка, футболіста Девіда Бекхема з днем народження. Вона опублікувала спільне архівне фото та відео, на якому показала щасливі моменти.

Сьогодні, 2 травня, британський футболіст Девід Бекхем святкує своє 45-річчя. З цієї нагоди його дружина на особистій сторінці в інстаграмі зробила публікації, де показала щасливе минуле зіркової пари.

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Зірка поширила архівний знімок з коханим, який був зроблений 23 роки тому на прогулянці з собаками.

З днем народження, Девіде Бекхеме! Пам'ятаю наші прогулянки з Снупом і Паффі в Манчестері багато років тому. Через 23 роки ми все ще ходимо разом на прогулянки з собаками. Люблю тебе сильно,

– написала під фото Вікторія.

Також вона поділилася відео, на якому продемонструвала сімейні фото з Девідом, а також зворушливі ролики, які були зроблені протягом їх спільного життя.

З днем народження найкращого тата в світі. Святкуємо в ізоляції і дуже сумуємо за Брукліном та нашими друзями й родичами. Ми всі дуже сильно любимо тебе!

– написала у святковій публікації дизайнерка.