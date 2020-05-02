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Вікторія Бекхем зворушливо привітала коханого з днем народження: архівні фото та відео

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Девід та Вікторія Бекхеми
Девід та Вікторія Бекхеми / Instagram / @ victoriabeckham

Популярна британська дизайнерка Вікторія Бекхем привітала свого чоловіка, футболіста Девіда Бекхема з днем народження. Вона опублікувала спільне архівне фото та відео, на якому показала щасливі моменти.

Сьогодні, 2 травня, британський футболіст Девід Бекхем святкує своє 45-річчя. З цієї нагоди його дружина на особистій сторінці в інстаграмі зробила публікації, де показала щасливе минуле зіркової пари.

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Зірка поширила архівний знімок з коханим, який був зроблений 23 роки тому на прогулянці з собаками. 

З днем народження, Девіде Бекхеме! Пам'ятаю наші прогулянки з Снупом і Паффі в Манчестері багато років тому. Через 23 роки ми все ще ходимо разом на прогулянки з собаками. Люблю тебе сильно,
– написала під фото Вікторія. 

Також вона поділилася відео, на якому продемонструвала сімейні фото з Девідом, а також зворушливі ролики, які були зроблені протягом їх спільного життя.

З днем народження найкращого тата в світі. Святкуємо в ізоляції і дуже сумуємо за Брукліном та нашими друзями й родичами. Ми всі дуже сильно любимо тебе!
– написала у святковій публікації дизайнерка. 

 

Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові дні народження Зіркові романи Вікторія Бекхем
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