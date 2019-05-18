Вікторія Бекхем зворушливо привітала свого батька з днем народження: відео

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Вікторія Бекхем
Вікторія Бекхем / www.gettyimages.com

Знаменита британська дизайнерка та екс-співачка Вікторія Бекхем привітала свого батька Ентоні Адамса з днем народження у суботу, 18 травня.

Короткий ролик, який складається з фотографій батька Вікторії, дизайнерка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Дружина Девіда Бекхема рідко показує знімки зі своїми батьками у мережі, але завжди тепло та зворушливо їх коментує.

"З днем народження! Ми всі тебе дуже любимо! Цілую тебе, найдивовижніший батько", – підписала відео Бекхем.

 

12 травня до Дня матері Вікторія Бекхем опублікувала привітання і показала знімок зі своєю мамою.

"Щасливого Дня матері для всіх мам, що святкують сьогодні. Джекі Адамс, Сандро Бекхем, дякуємо за все, що ви робите для нас. Поцілунки від всіх нас", – привітала дизайнер Вікторія Бекхем.

 

 

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Теги: LifeStyle Вікторія Бекхем
Джерело: LifeStyle 24
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