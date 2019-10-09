Вікторія Булітко розповіла, чому не хоче показувати свого бойфренда

Акторка гумористичного проєкту "Дизель Шоу" та учасниця "Танців з зірками 2019" Вікторія Булітко стала чи не головною героїнею всіх вітчизняних ЗМІ. Днями зірка вперше прокоментувала чутки про роман з хореографом Дмитром Дікусаром та пояснила, чому наразі не хоче розсекречувати ім'я свого бойфренда.

Як акторка зізналась у програмі "Життя відомих людей", все особисте повинно залишатися поза камерою. Мабуть, це і наштовхнуло глядачів на чутки про її роман з Дмитром Дікусаром. Та, як запевняє Вікторія Булітко, вони є парою тільки на паркеті, а стосунки, які хтось може трактувати як романтичні, є просто повагою і шаною один до одного.

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"Я дуже рада, що мені попався такий партнер. Який він чуттєвий, ніжний, делікатний, вихований. Всі намагаються нам нав'язати роман. Ми ставимось один до одного дуже трепетно і з гумором. Я не знаю, це, мабуть, більше як брат і сестра", – пояснила Вікторія Булітко, вкотре спростувавши всі припущення у мережі.

Окрім цього, Вікторія Булітко розповіла, що мешкає в одній квартирі з бойфрендом, проте представляти його журналістам та публіці не поспішає. Сама акторка зізналась: пояснити таке рішення їй складно.

Я навіть сама не можу зрозуміти цього. Можливо, не хочу, щоб лізли в особисте життя. Можливо, я якось його намагаюся приховати, може, я чогось боюся. Можливо, я не хочу, щоб про мене щось більше знали. Напевно, так, не знаю,

– зазначила Вікторія Булітко.

Водночас акторка не приховує, що через участь у шоу "Танці з зірками 2019" вона не має часу на стосунки, відтак бойфренд Вікторії Булітко змушений був поставитись із розумінням до її графіку. Окрім цього, знаменита українка розповіла, що мати з нею роман – дуже складно.

"Напевно, від цього більше страждаю не я, а той, хто хоче мого кохання. Тому що я дуже втомлююся, тому що мене немає вдома, тому що розтрачую енергію, і весь цей позитив і радість залишаються десь там", – пояснила акторка.

Дивіться інтерв'ю Вікторії Булітко для "Життя відомих людей": відео

Як відомо, чутки про романтичні стосунки акторки "Дизель Шоу" та хореографа виникли ще від перших ефірів "Танці з зірками 2019". Вікторія Булітко з ніжністю розповідала про співпрацю з Дмитром Дікусаром та демонструвала чуттєві постановки на паркеті. Ще більше розмов викликала спільна поїздка зірок до Грузії. За словами Вікторії Булітко, там вона не тільки насолоджувалась краєвидами, але й наполегливо тренувалась до ефірів. Мабуть, чарівні знімки і викликали хвилю чуток про роман.