Вікторія Булітко з гумором відповіла на заяву Володимира Остапчука про роман
Українська гумористка Вікторія Булітко, яка виступає у складі "Дизель Шоу", стала чи не найбільш обговорюваною зіркою у мережі. Все тому, що Володимир Остапчука заявив про роман з нею. Відповідь Вікторії Булітко не забарилась.
Як відомо, артисти брали участь у зйомках розважального шоу "Танці з зірками-2019". Вікторії Булітко тоді приписували роман з її партнером по паркету Дмитром Дікусаром. Однак всі чутки акторка рішуче спростовувала. Та проєкт завершився, а особисте життя зірки знов почали активно обговорювати: цього разу Володимир Остапчук заявив, що зустрічається з колегою.
До теми: Володимир Остапчук заявив, що у нього роман з Вікторією Булітко
Вікторія Булітко у мережі зазначила, що "роман" з Остапчуком тривав 5 секунд на зйомках анонсу проєкту та закінчився, так і не розпочавшись.
"00:05. Рівно стільки тривали наші стосунки. Вово, я ж говорила: "Щастя любить тишу!" Тому все закінчилося, так і не розпочавшись… Вово, пробач! Вово, прощай... Я йду, а ти не сумуй... Пішла до іншого танцюриста, якому нічого не заважає танцювати", – прокоментувала Вікторія Булітко.
Відомо, що заяви обидвох українських зірок з'явились у мережі 1 квітня, тому всі сприйняли це, як жарт. Окрім цього, Вікторія Булітко розповідала журналістам, що має стабільні стосунки з чоловіком, ім'я якого наразі не хоче розголошувати. Пара живе у цивільному шлюбі, а акторка запевняє: її коханий не має жодного стосунку до шоу-бізнесу.
А от Володимир Остапчук після оголошення про розлучення привертає все більшу увагу до особистого життя. За здогадками користувачів мережі, новою обраницею ведучого є 33-річна юристка Христина Горняк. З нею Володимир Остапчук ймовірно познайомився на весіллі в Італії: чоловік працював на святі, а дівчина була подружкою нареченої. Офіційно пара не підтвердила чутки про роман.
Читайте також
-
"Фантастичні звірі та де їх шукати 3": перші деталі сюжетусьогодні , 20:16
-
Серіали квітня: найцікавіші прем'єри, які варті вашої увагисьогодні , 14:30
-
"Ніщо не трапляється двічі" 2 сезон: які перипетії чекали на героїв у 5 і 6 серіяхсьогодні , 20:02
-
Настя Каменських пояснила, чому вона не носить обручкусьогодні , 16:29
-
Кумедні розіграші та жарти на 1 квітня, які точно запам'ятаються всімсьогодні , 13:03
-
Католицька Пасха в Україні: дата святкуваннясьогодні , 15:56