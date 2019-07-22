Вікторія і Девід Бекхем показали, як проводять канікули в Маямі разом з дітьми: яскраві фото

Знамените зіркове подружжя Бекхемів взяло з собою трьох молодших дітей і відправилося на канікули до Маямі. 44-річний Девід і 45-річна Вікторія показали, як разом з ними займалися рибальством і як розважалися в аквапарку.

Короткі Insta-Stories з літнього відпочинку Девід Бекхем опублікував на своїй сторінці в Instagram. На відео можна помітити, що разом із зірковими батьками відпочивають 16-річний Ромео, 14-річний Круз і 8-річна Харпер. Ймовірно, найстарший син Бруклін вирішив залишитися у Лондоні разом зі своєю дівчиною Ханою.

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Знамените сімейство відпочивало в місцевому аквапарку, катаючись на водних гірках, а також відпочивали на невеликому моторному човні, займаючись рибальством. Також вони відвідали знаменитий стейк-хаус, де смачно пообідали. Кілька знімків з активного відпочинку син Вікторії і Девіда Круз оприлюднив на своїй сторінці в Instagram.



Сімейство Бекхемів на відпочинку в Маямі / Колаж LifeStyle 24



Сімейство Бекхемів на відпочинку в Маямі / Колаж LifeStyle 24



Сімейство Бекхемів на відпочинку в Маямі / Колаж LifeStyle 24