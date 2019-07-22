Вікторія і Девід Бекхем показали, як проводять канікули в Маямі разом з дітьми: яскраві фото

2773 Читать новость на русском
Сімейство Бекхемів
Сімейство Бекхемів / Колаж: LifeStyle 24

Знамените зіркове подружжя Бекхемів взяло з собою трьох молодших дітей і відправилося на канікули до Маямі. 44-річний Девід і 45-річна Вікторія показали, як разом з ними займалися рибальством і як розважалися в аквапарку.

Короткі Insta-Stories з літнього відпочинку Девід Бекхем опублікував на своїй сторінці в Instagram. На відео можна помітити, що разом із зірковими батьками відпочивають 16-річний Ромео, 14-річний Круз і 8-річна Харпер. Ймовірно, найстарший син Бруклін вирішив залишитися у Лондоні разом зі своєю дівчиною Ханою.

Читайте також: Вікторія і Девід Бекхем святкують 20 річницю весілля: історія кохання пари, яка стала брендом

Знамените сімейство відпочивало в місцевому аквапарку, катаючись на водних гірках, а також відпочивали на невеликому моторному човні, займаючись рибальством. Також вони відвідали знаменитий стейк-хаус, де смачно пообідали. Кілька знімків з активного відпочинку син Вікторії і Девіда Круз оприлюднив на своїй сторінці в Instagram.

Бекхеми
Сімейство Бекхемів на відпочинку в Маямі / Колаж LifeStyle 24 


Сімейство Бекхемів на відпочинку в Маямі / Колаж LifeStyle 24

Бекхеми
Сімейство Бекхемів на відпочинку в Маямі / Колаж LifeStyle 24

blog_ava
Скільки місць у Раді отримають партії-переможці
сьогодні
15338
Теги: Спорт LifeStyle Вікторія Бекхем
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Оскар де ла Рента: шлях модельєра до створення власного бренду і неповторного стилю
сьогодні 20:20 Оскар де ла Рента: шлях модельєра до створення власного бренду і неповторного стилю
110
"Король Лев": акуна матата з Beyonce і Childish Gambino
сьогодні 18:22 "Король Лев": акуна матата з Beyonce і Childish Gambino
Юлія Ліпенцева 283
Топ-5 аксесуарів пляжного літа: поради стиліста
сьогодні 15:46 Топ-5 аксесуарів пляжного літа: поради стиліста
Юлія Девда 927
Пам'яті Богдана Ступки: маловідомі факти про геніального актора
сьогодні 14:30 Пам'яті Богдана Ступки: маловідомі факти про геніального актора
Ірина Полицька 9774
Сарі Сампайо – 28: топ-5 секретів "ангельської" краси португальської супермоделі
21 липня 17:38 Сарі Сампайо – 28: топ-5 секретів "ангельської" краси португальської супермоделі
Марта Вересюк 1555
Новини
Більше новин
Залиште відгук