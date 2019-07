Вікторія і Девід Бекхем святкують 20 річницю весілля: історія кохання пари, яка стала брендом

Відома британська дизайнерка Вікторія Бекхем і знаменитий футболіст Девід святкують двадцяту річницю після одруження. Вони – одні з небагатьох подружжів шоу-бізнесу, яким вдалося зберегти шлюб і кохання, незважачи на час, популярність і випробування. Тож, якою була історія кохання пари, яка стала брендом – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Рівно 20 років тому, 4 липня 1999 року, ще маловідомі, але такі закохані та щасливі Вікторія Адамс (дівоче прізвище дизайнерки, – LifeStyle 24) і Девід Бекхем пообіцяли один одному повагу, вірність та кохання на церемонії в замку під назвою Латтрелстоун.

За двадцять років шлюбу їхня сім'я пережила чимало чуток про непорозуміння, розлучення, зради та інші скандали, які жодного разу себе не виправдали. Вікторія і Девід гідно пройшли складний шлях, який випробовував їх на міцність, і тепер заслужено називаються однією з найміцніших зіркових пар. Тож, як починалася їхня прекрасна історія кохання – читайте далі.

Історія кохання Вікторії і Девіда Бекхем

Красивий юний півзахисник англійського футбольного клубу "Манчестер Юнайтед", який не бачив нічого окрім улюбленого виду спорту, несподівано закохався. Ні! Це не було кохання з першого погляду, оскільки Девід відчув симпатію до харизматичної учасниці гурту Spice Girls ще до їхньої зустрічі. У 1997 році затятий футболіст побачив Вікторію Адамс у новому кліпі гурту на пісню Say You Will Be There.

Одразу після цього доля звела молодих і амбіційних зірок на одній з вечірок після чергового матчу англійського клубу. Девід наважився поговорити з недоступною красунею, взявши у неї номер телефону. Що цікаво, вона написала свій номер на квитку з матчу, який він досі зберігає як дорогоцінну річ у домашній шкатулці.

Півзахисник "Манчестера" неодноразово розповідав, що був готовий одружитися з Вікторією одразу ж після першого побачення, однак наважився на освідчення через рік після їхнього особистого знайомства. Небагато часу знадобилося Девіду Бекхему для того, щоб він зрозумів, що готовий до одного з найважливіших кроків у своєму житті. Ще б пак, якщо зірка великої сцени не втекла від нього після першого побачення, яке пройшло в одному з китайських пабів на вулиці Чінґфорд, що в Лондоні, то це говорило тільки про її справжні почуття до молодого футболіста.



Вікторія і Девід Бекхем 2000 рік / Фото Pinterest

Однак ще одним важливим фактором, який підштовхнув Девіда до одруження стала новина про вагітність солістки гурту Spice Girls. Влітку 1998 року футболіст, який пережив скандальний матч у тому сезоні дізнався, що стане батьком. Його кохана Вікторія показала йому знімок УЗД за кілька хвилин до того, як вийти на сцену з черговим концертом гурту. 4 березня 1999 року у них народився син, якого назвали Брукліном. Закохані обрали таки ім'я не дарма – первісток був зачатий у відомому однойменному районі Нью-Йорка.

Після народження сина пара почала активно готуватися до пишного святкування. Весілля відгриміло 4 липня в Ірландському замку XVI століття – Латтрелстоуні. На ідеально стрункій Вікторії через три місяці після пологів була сукня від американської дизайнерки Vera Wang. Її весільне вбрання коштувало близько сорока тисяч доларів, а на голові красувалася дорогоцінна діамантова діадема. Загалом на урочисте дійство пара запросила близько трьохсот друзів.



Весілля Вікторії Адамс і Девіда Бекхема / Фото British Vogue

В одному з інтерв'ю Девід зізнався, що неабияк затремтів, коли почув, що автомобіль, у якому була його майбутня дружина, під'їхав до місця призначення.

Спочатку в дверях з'явився батько Вікторії, Тоні. Я уважно дивився на вхід і тут побачив, що всередину ступила вона. Вікторія тримала на руках Брукліна і раптом я відчув, що у мене пощипує під повіками. Обернувшись, я побачив Емму Бантон – вона плакала. У той момент я був готовий розплакатися навіть більше, ніж вона, але добре, що хтось здогадався непомітно підсунути мені в руку серветку,

– зворушливо згадує день весілля Девід Бекхем.

Повністю все святкування коштувало парі близько 800 тисяч доларів, а за перше інтерв'ю для британського журналу Девід і Вікторія забажали 1,5 мільйона доларів. Вже у 1999 році молоде подружжя знало собі ціну.

Одразу ж після весілля вони придбали розкішний маєток, ціна якого сягала 4 мільйонів доларів, а площа – 97 тисяч квадратних метрів. Їхнє пишне весілля і куплене житло за масштабами прирівнювали до стандартів королівської сім'ї, тому особняк Девіда і Вікторії називали "Бекхемгівський палац".

Після того, як подружжя з новонародженим сином переїхали в нові апартаменти, Вікторія задумалася про завершення вокальної кар'єри, оскільки поєднувати її з молодою сім'єю було доволі складно. Вона вирішила серйозно зайнятися своїм стилем, а також іміджем свого чоловіка. Після яскравих 90-х у її гардеробі почали з'являтися речі більш жіночних фасонів і ніжних, спокійних відтінків. Її чоловік Девід також взяв до уваги її зауваження і почав вибирати одяг, який відповідав стилю дружини. Крок за кроком, тримаючись за руки, вони створювали себе самі на очах в мільйонів шанувальників.



Девід і Вікторія Бекхем / Фото Pinterest

У 2002 році у відомого футболіста і його дружини народився другий син, якого вони назвали чудовим романтичним ім'ям Ромео. Однак після його появи на світ доля почала випробовувати зіркове подружжя на міцність. У 2003 році в хлопчика виявили епілепсію. А через кілька місяців після цього на плечі й без того пригніченої Вікторії звалилася ще одна неприємність. Всі заголовки преси виблискували звинуваченням Девіда у зраді. На сторінках журналів та інтернет-видань були представлені фотодокази листування відомого футболіста зі своєю асистенткою Ребеккою Лус.

Після хвороби сина це стало важким ударом для Вікторії. Однак, як мудра жінка, вона заявила усім, що пробачила своєму чоловікові, оскільки він поклявся, що між ним і помічницею нічого не було, а вона звикла йому довіряти.

Одразу ж після скандальних новин подружжя відправилося в Марокко. Їхню подорож називають "поїздкою за третьою дитиною", оскільки після повернення УЗД підтвердило, що Вікторія чекає на третю дитину. У 2005 році в них народився третій син, якого назвали Круз. Багатодітна мама продовжувала експерименти над іміджем і змінила зачіску. Асиметричне каре стало справжнім трендом. Всі хотіли стрижку "як у Posh Spice".



Вікторія і Девід Бекхем 2006 рік / Фото Pinterest

Подейкують, що Бекхеми вирішили врятувати свій шлюб для дітей, а третій син став справжнім спасінням їхніх стосунків і повернув Девіда до сім'ї. Адже після появи Круза футболіст таємно від своєї дружини влаштував церемонію, на якій вони поновили свої обіцянки один одному з 1999 року.

"Футбол, дружина і діти – три кити, на яких тримається мій світ", – повторював Девід чи не в кожному своєму інтерв'ю. Після цього у них з'явилися однакові татуювання, які в перекладі з латинської означаються "все спочатку".

У 2007 році зіркова пара вирішила переїхати у США, оскільки Девід Бекхем підписав контракт з компанією "Лос-Анджелес Галаксі". Подружжя одразу ж підкорило шалену Америку. Вони отримували запрошення на всі престижні світські заходи, серед яких був модний бал Met Gala. Їхні образи щороку були найбільш обговорюваними. Ймовірно, бурхливий темп США і складний період у житті надихнули Вікторію на творчість. У тому ж році вона випустила свою дебютну колекцію джинсів під назвою Victoria Beckham for Rock&Republic.

Також дружина відомого футболіста презентувала книгу "Додаткові півдюйма: від зачіски до підборів", після цього – жіночий і чоловічий аромати. Прізвище "Бекхем" крок за кроком ставало брендом. Товарів під цією назвою з'являлося все більше, а на публіці вони завжди показували ідеальну картинку їхнього життя.

У 2011 році вони стали почесними гостями на весіллі Кейт Міддлтон і принца Вільяма, а таке запрошення отримували лише обрані. Через два місяці після цього у них народилася донька Харпер. В одному з інтерв'ю Девід зізнався, що вона змінила його життя раз і назавжди.

Я завжди хотів брати з собою дітей на роботу, тому що три сини – це мрія футболіста. А тепер у мене є і дівчинка, яка освітлює кожен мій день. З хлопчиками я досить суворий, вони не повинні втрачати землю під ногами. А Харпер така спокійна, вона справжня леді. Дуже жіночна, це можна помітити по усмішці, по інтонації, по тому, як вона рухається. Вона неймовірна,

– сказав якось Девід про дочку.

У 2013 році футболіст оголосив про завершення кар’єри. Ймовірно, йому захотілося проводити з сім’єю ще більше часу. З того часу у їхньому житті багато змінилося: Вікторія отримала статус ікони стилю, він став секс-символом, а їхні сини – виросли. Однак незмінним залишилося їхнє кохання, яке сьогодні, 4 липня, святкує свою 20-річницю.



Сім'я Вікторії і Девіда Бекхем / Фото Billboard Сім'я Вікторії і Девіда Бекхем / Фото Billboard