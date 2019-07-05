Вікторія і Девід Бекхеми відсвяткували 20 річницю весілля у Версальському палаці: розкішні фото

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Вікторія і Девід Бекхеми
Вікторія і Девід Бекхеми / Instagram / @davidbeckham

Одне з найміцніших зіркових подружжів напередодні, 4 липня, відсвяткувало 20 річницю шлюбу. З нагоди фарфорового весілля Вікторія і Девід Бекхеми відправилися на вікенд у Францію, де чудово провели час у розкішному палаці.

Попри те, що історія кохання Вікторії і Девіда Бекхемів не є цілком ідеальною, вони все ж залишаються прикладом для багатьох зіркових подружжів. Так, з нагоди 20 річниці шлюбу закохані вирішили провести романтичний вікенд у Франції лише вдвох. Приголомшливі світлини зі святкування ювілею зірки опублікували на своїй сторінках в Instagram.

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На фото розкішні Девід та Вікторія одягнені у святкові елегантні вбрання позують на фоні неймовірної архітектури Версальського палацу.

Найчудовіший візит до Версальського замку в найбільш особливий день. Спасибі всім причетним за незабутні враження. Це одне з найкрасивіших місць, де я тільки бував,
– прокоментував світлини відомий футболіст.

Для романтичного побачення Вікторія одягнула білосніжну міді-сукню з глибоким декольте та широкими рукавами. Образ доповнила червоними туфлями-човниками та клатчем в тон. На її руці красувався масивний діамантовий перстень, а на шиї – ланцюжок з підвіскою.

Вікторія Бекхем
Вікторія Бекхем / Instagram / @davidbeckham

Вікторія Бекхем
Вікторія Бекхем / Instagram / @davidbeckham

Її чоловік Девід одягнув чорний костюм і білу сорочку, розбавивши образ сонцезахисними окулярами.

Девід Бекхем
Девід Бекхем / Instagram / @davidbeckham

Вікторія і Девід Бекхеми
Вікторія і Девід Бекхеми / Inatagram / @victoriabeckham

Вікторія і Девід Бекхеми
Вікторія і Девід Бекхеми / Inatagram / @davidbeckham

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Вікторія Бекхем
Джерело: LifeStyle 24
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