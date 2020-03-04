Вікторія та Девід Бекхеми привітали сина Брукліна з днем народження: архівні фото красеня

Сьогодні, 4 березня, свій 21 день народження святкує нащадок найкрасивішої голлівудської пари Вікторії та Девіда Бекхемів. Зіркові батьки публічно привітали сина Брукліна зі святом та поділилися архівними дитячими кадрами на сторінках свого інстаграму.

Бруклін Бекхем завоював славу одного з голлівудських підкорювачів жіночих сердець. Про його романи говорить преса у всьому світі, а сам хлопець підігріває чутки про стосунки пристрасними фото у мережі. Найстарший син іменитої дизайнерки та успішного футболіста сьогодні, 4 березня, святкує свій 21 день народження. З цієї нагоди батьки вирішили поділитися з прихильниками ексклюзивними фото Брукліна.

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На особистих сторінках в інстаграмі Вікторія та Девід Бекхеми опублікували зворушливі дописи, якими звернулися до сина іменинника. Дизайнерка оприлюднила кадр, на якому чоловік тримає на руках новонародженого сина, який лише з'явився на світ. Вона зазначила, що цей день став поворотним для їхньої родини та назавжди змінив їхнє життя.

21 рік тому найкрасивіша душа прийшла у світ і назавжди змінила наше життя. Чутливий, милий, добрий і веселий, ти наше все. Я так тебе люблю,

– написала знаменита матуся.

Зірковий татко також не скупився на компліменти для дорослого сина, описавши свою батьківську любов. Він наголосив, що Бруклін разом з ним завжди розділяв найбільші перемоги та піднімав футбольні трофеї. Саме про такі сімейні моменти мріяв Девід під час своєї успішної кар'єри. На фото, яке супроводжує щемливий текс, Бруклін у дитячому віці позує поблизу басейну, усміхаючись на камеру.

Щасливих 21 моєму великому хлопчикові. Що ще можу сказати про тебе, окрім того, як ти виріс у найкрасивішу людину, що робить тата таким гордим. Ти добрий, пристрасний і турботливий і, як батько – це те, що я хочу бачити у свого сина,

– зізнався Девід Бекхем.

Варто наголосити, що родина Бекхемів завжди славилася злагодою та підтримкою одне одного. Подружжя виховує чотирьох дітей – 21-річного Брукліна, 17-річного Ромео, 15-річного Круза та 8-річного Гарпера. Найстарший нащадок вже встиг познайомити свою обраницю акторку Ніколу Пельтц з сім'єю. Пара разом з бабусею та дідусем хлопця відвідала виставу у Лондоні та провела новорічну ніч на родинній вечірці. Зараз закохані не приховують своїх стосунків та часто з'являються разом публічно.