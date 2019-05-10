Вілл Сміт курйозно привітав принца Гаррі та Меган Маркл з народженням сина: фото

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ВІлл Сміт привітав принца Гаррі та Меган Маркл
ВІлл Сміт привітав принца Гаррі та Меган Маркл / radaronline.com

Поки весь світ зачаровано переглядає кадри із першого виходу принца Гаррі та Меган Маркл з їхнім сином, щасливі батьки отримують тисячі привітань. До своєрідного флешмобу приєднався і голлівудський актор Вілл Сміт, який додав до своєї листівки гумору.

У мережі знаменитість опублікував курйозний мем із зображенням королівського подружжя. На фото видно, як принц Гаррі та Меган Маркл сидять поряд, а на руках у новоспеченого татуся видніється немовля з обличчям Вілла Сміта. 

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Інтернет, настав твій час. Гаррі і Меган – великі вітанням вам!
– написав Вілл Сміт.

Окрім цього, голлівудський актор з гумором зізнався, що теж має королівське минуле. Все тому, що колись Вілл Сміт зіграв головну роль у серіалі "Принц з Беверлі-Гіллз", який був дуже популярний у 1990-их роках. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Will Smith (@willsmith)

До привітань герцогів Сассекських долучилась і дизайнер Вікторія Бекхем. Однак вона обрала більш стриману форму. 

Вітаємо герцога і герцогиню Сассекську принца Гаррі й Меган Маркл з їхнім хлопчиком! Дуже щаслива за вас,
– написала Вікторія Бекхем. 

А от допис ведучого ВВС Денні Бейкера обернувся гучним скандалом та звільненням. Чоловік опублікував фото, на якому пара вела шимпанзе з підписом "королівське немовля покинуло пологовий будинок". Невдалий жарт назвали проявом расизму, а самого ведучого радіостанції звільнили. 

Що відомо про пологи Меган Маркл? 

Хоч герцоги Сассекські очікували на появу дитини вкінці квітня, їхні плани дещо порушились: 34-річний британський принц Гаррі і 37-річна Меган Маркл вперше стали батьками 6 травня о 5:26 зранку. При народженні їхній син важив 3,26 кілограма.

Минуло 2 дні, як новоспечені батьки показали громадськості королівського нащадка. Хлопчика Гаррі та Меган назвали Арчі Харрісон. За інформацією Букінгемського палацу, як молода мама, так і її дитина почуваються добре, а герцог Сасекський не стримує свого щастя від батьківства. 

Дивіться відео: перший вихід Меган і Гаррі з сином

 

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Теги: LifeStyle Голлівуд Новини LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл Курйозні новини Зіркові мами Зіркові діти
Джерело: LifeStyle 24
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