Вілл Сміт показав перші кадри зі зйомок фільму "Погані хлопці 3": фото і відео

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Кадр з фільму "Погані хлопці"
Кадр з фільму "Погані хлопці" / IMDb

Голліввудський актор Вілл Сміт, який знімався у двох попередніх частинах фільму "Погані хлопці", активно працює над зйомками третього епізоду. На своїй особистій сторінці у соціальній мережі він показав перші кадри з довгоочікуваної кінострічки.

Попередня частина фільму "Погані хлопці" була представлена у 2003 році. Така перерва між епізодами комедійного бойовика змусила її шанувальників заскучати за новою порцією жартів і епічних баталій.

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Вілл Сміт дав зрозуміти прихильникам, що чекати залишилося недовго. Напередодні він опублікував перші фото і відео з фільму "Погані хлопці 3". На світлині актор, який грає одну з головних ролей, постав зі своїм колегою по знімальному майданчику Мартіном Ловренсом.

"FIRST LOOK! Theeeeey're BAAAAaaaack!" ("Перший погляд. Вони повернулися!"), – промовисто прокоментував знімок Вілл Сміт.

Відомо, що у третій частині також зіграє голлівудська акторка Ванесса Хадженс. Про орієнтовну дату прем'єри поки що не повідомляються, однак відомо, що вона вийде на великі екрани у 2020 році.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Will Smith (@willsmith)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Will Smith (@willsmith)

 

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: 24 канал
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