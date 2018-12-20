Вілл Сміт приміряв образ запального Джина у фільмі "Аладдін": перші фото

Здається, голлівудський актор Вілл Сміт може зіграти будь-якого персонажа. Так, знаменитість з легкістю перевтілився в улюбленого героя мультфільму Disney – Джина.

Як відомо, у Голлівуді вирішили екранізувати всім відому історію про "Аладдіна". Перший тизер до нового фільму з'явився у мережі ще в жовтні. Проте автори кінострічки до останнього тримали в секреті, як виглядатиме один із найкумедніших персонажів фільму – запальний Джин.

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На сторінках журналу Entertainment Weekly нарешті опублікували перші фото зі знімального майданчика. Всупереч усім прогнозам прихильників Вілл Сміт постане без щільного синього гриму. Актор приміряв східне вбрання, фірмову борідку героя та хвіст. Кадри з головними героями фільму – Віллом Смітом, Меною Массудом та Наомі Скотт – приголомшили мережу.

Фільм "Аладдін" / Entertainment Weekly

Варто зазначити, що головним режисером кінострічки є талановитий Гай Річі. Він вирішив відійти від звичного всім сюжету, дозволивши Віллу Сміту внести свої риси культовому герою.

Граючи Джина, я хотів одночасно віддати данину поваги Робіну Вільямсу та наділити цей персонаж чимось новим, особливим. Я не хотів конкурувати, моєю метою було просто створити щось унікальне,

– розповів Вілл Сміт.



Вілл Сміт зіграв головну роль у фільмі "Аладдін" / Entertainment Weekly

До слова, кінострічка розповідає історію вуличного злодія Аладдіна, який мріє колись одружитись з принцесою Жасмін. В цей час підступний Джафар вирушив у пошуки чарівної лампи з Джином. Однак знайти таємну печеру та відкрити її під силу тільки Аладдіну. Через це злодій стає мішенню для лиходія.