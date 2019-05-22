Вілл Сміт взявся за продюсування мюзиклу за мотивами п'єси "Ромео і Джульєтта"

Знаменитий голлівудський актор Вілл Смітт працюватиме над екранізацією легендарної п'єси Вільяма Шекспіра "Ромео і Джульєтта". В роботі над проектом йому допомагатимуть досвідчені професіонали у своїх галузях.

Всього кілька тижнів тому Вілл Сміт повідомив про закінчення зйомок третьої частини фільму "Погані хлопці". Однак голлівдуська зірка не має наміру сидіти на місці і взявся за нову роботу. Як повідомляє The Hollywood Reporter актор продюсуватиме нову екранізацію.

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Вілл Смітт разом з Куїном Латіфом сядуть в крісла продюсерів, а режисерське місце займе Солван Наїм. У такому складі вони створюватимуть хіп-хоп мюзикл, в основу якого буде покладено зміст п'єси "Ромео і Джульєтта".

За сюжетом, перебіг подій відбуватиметься у сучасному світі, у Нью-Йорку. Ромео буде музикантом-початківцем, а його обраниця Джульєтта працюватиме офіціанткою. Про початок зйомок чи дату прем'єри ніякої інформації поки що не надають.