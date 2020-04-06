Вілл Сміт запустив власний серіал Will From Home про життя на карантині
51-річний американський актор, як і більшість голлівудських зірок, дотримується режиму самоізоляції та закликає фанів залишатися вдома. Проте Вілл Сміт замість порад для дозвілля в умовах карантину вирішив екранізувати своє життя у Snapchat.
Знаменитий актор вирішив використовувати час в самоізоляції з користю, розваживши фанів по всьому світу. У п'ятницю, 3 квітня, з'явився перший епізод серіалу Вілла Сміта, який отримав назву Will From Home – "Вілл з дому".
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Власний проєкт він запустив у додатку Snapchat. У серіалі Вілл Сміт екранізуватиме спільне дозвілля зі своєю родиною та зірковими друзями, які також перебувають в самоізоляції. Так, прихильники зможуть побачити у випусках імениту американську супермодель Тайру Бенкс.
Епізоди будуть з'являтися у мережі тричі на тиждень – у понеділок, середу та п'ятницю. Загалом актор відзняв 12 серій Will From Home.
Як повідомляє видання Hollywood Reporter, представники Snapchat прагнуть долучитися до боротьби з пандемією та висвітлювати головні новини, пов'язані з коронавірусом. Проте вони помітили, що користувачів додатка значно більше цікавить розважальний контент. А Вілл Сміт став одним з тих, хто долучився до карантинного гумору та комедії: "Вілл відчував велику творчу наснагу і був радий зробити щось нове та унікальне".
Станом 6 квітня загальна кількість інфікованих коронавірусом становить понад 1 275 000. Смертельну недугу не вдалося побороти понад 69 тисячам пацієнтів, втім 264 838 осіб вилікувалися від COVID-19.
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