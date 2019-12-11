"Вільний" з Раяном Рейнольдсом: мережу підриває український трейлер комедії

Культовий канадський актор, який найбільше відомий своєю грою у фільмах про Дедпула, з'явився у першому українському трейлері до комедії "Вільний" (Free Guy). В американському фільмі 43-річний Раян Рейнольдс зіграє незвичайного клерка.

Перший ориганільний трейлер фільму з'явився в мережі 7 грудня 2019 року. Станом на 11 грудня його переглянули понад 9 мільйонів користувачів.

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Над кінокартиною "Вільний" або "Персонаж" (Free Guy) працює кіностудія 20th Century Fox. В головних ролях стрічки харизматичний Раян Рейнольдс, який, здається, вже не може виконувати жодну роль без фірмового подиху, який він подарував Дедпулу.

За сюжетом фільму "Вільний", головний герой – звичайнісінький клерк у банку. В один момент він несподівано усвідомлює, що його життя – не більше, ніж захоплююча відеогра, яку скоро вимкнуть. Тому він докладе зусиль, аби запобігти її завершенню і врятувати світ, в якому живе.

Також у картині "Вільний" зіграють Джо Кірі, Джоді Комер і Тайка Вайтіті. Дата виходу фільму запланована на 3 липня 2020 року.

Вільний: трейлер українською дивитися онлайн