10 червня народний улюбленець Віктор Павлік одружився з молодою коханою Катериною Реп'яховою. Попри різницю у віці 29 років пара щаслива у шлюбі. Обраниця співака заявила, що 54-річний артист має міцне здоров'я й припускає, що може пережити навіть її.

Роман Віктора Павліка з 26-річною концертною директоркою Катериною Реп'яховою наробив чимало шуму в українській пресі. Найбільшим потрясінням для публіки стала шокуюча різниця у віці – 29 років, проте навіть осуд прихильників та хейт у мережі не завадив співаку таємно одружитися з молодою обраницею. Молода дружина артиста вирішила раз і назавжди відповісти критикам на сторінці свого інстаграму.

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Катерина зізналася, що разом з коханим вони вирішили обстежитися і здали базові аналізи. Результати, схоже, вразили навіть її, адже вона поділилася ними з фоловерами. Як з'ясувалося, "питань" до здоров'я дівчини значно більше, ніж до здоров'я Віктора Павліка.

У ВП аналізи дуже хороші. У мене є питання. Ось вам і різниця 30 років. Ми пожартували, що він ще мене переживе. Наскільки все відносно в житті. І цифри – це лише цифри,

– наголосила Катерина Реп'яхова.

Нагадаємо, що різниця у віці бентежить лише шанувальників Віктора Павліка, а подружню пару аж ніяк не обходить. Раніше молода дружина співака заявляла, що вік – це не показник щастя чи любові у сім'ї. Додамо, що вона не виключає можливість другого шлюбу, адже має стимул виглядати гарно й у 50 років, коли Віктору Павліку буде майже 80.