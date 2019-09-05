Він благав мене, що зміниться, – дружина Віктора Павліка вперше розповіла про розлучення

Після череди новин про нове кохання Віктора Павліка його дружина вирішила розповісти правду про їхнє розлучення. Лариса Созаєва заявила, що артист благав її пробачити всі зради.

У Facebook жінка опублікувала допис, який вже встиг сколихнути всі вітчизняні ЗМІ. Лариса Созаєва, з якою Віктор Павлік двічі йшов до вівтаря, запевнила, що знала про всі романи чоловіка. Упродовж 25 років шлюбу вона пробачала коханому це, однак його рішення піти з сім'ї стало остаточним завершенням стосунків.

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"Підозрювала я щось? Звичайно! Але я так втомилася від його пригод. До цього 5 років в коханках була Тетяна, теж концертний адміністратор. До цього 18 річна стюардеса... Я подавала на розлучення вже тоді, але документи повернулися через аліменти, які треба було оформити. Він благав мене, що зміниться, що більше не буде! Чи йдуть від хороших дружин? Звичайно, йдуть, тільки треба знати причину, а я її озвучувати не буду!" – заявила Лариса Созаєва.

Про Катерину Реп'яхову жінка також дізналась чимало фактів, якими поділилась із підписниками блогу. За її словами, дівчина виросла у багатодітній сім'ї, яку утримувала тільки мама. Після завершення школи Катерина Реп'яхова поступила на навчання до Києва та активно шукала чоловіка, який би допомагав їй. А от історія знайомства з Віктором Павліком, як переконує Лариса, дещо відрізняється від тієї, яку пара розповідає українцям.

Що я про неї чула? Приблизно років у 18 вона закохалася в мусульманина і прийняла іслам. Любов закінчилася і вона згадала, що юдейка. Потім почала жити з китайцем, за його рахунок. Саме з ним вона приїжджала до Миколаєва на концерт Віктора. Приревнувавши, китаєць з нею посварився і Віктор за свої гроші викликав їй Бла-Бла-Кар та відправив на Київ, давши, звісно, свій номер телефону,

– розповіла колишня дружина артиста.

Вже після цієї ситуації між Реп'яховою та Павліком спалахнули почуття, тому артист почав водити молоду коханку на концерти, в ресторани, давав їй кошти на таксі та купив шубу. Водночас ексдружина співака зізнається: його діти та й вона сама змушені були економити. За час залицянь Віктор Павлік витратив на концертного директора близько 200 тисяч гривень. Окрім цього, він ліквідував її борг у 30 тисяч гривень.

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"За 12 останніх років ні у мене, ні у сина не було днів народження в кафе або ресторані через відсутність грошей (він так говорив). Всі її свята проходять виключно в ресторанах, оплачених Віктором. Віктор купив їй норкову шубу. Винайняв квартиру. На момент знайомства з Віктором у неї був борг в близько 30 тисяч гривень. Він його погасив! Це зі слів Віктора! Її мамі купив айфон, а його мама з телефоном б/у простої марки... При цьому він відмовляв усім своїм рідним – дітям, дружині, мамі, племінниці", – заявила Лариса Созаєва.

Окрім цього, Віктор Павлік присилав їй пікантні фото, щоб продемонструвати, що в нього все в житті чудово. Водночас своїм друзям співак залюбки показував знімки з Катериною Реп'яховою.

Що відомо про роман Віктора Павліка?

Вперше українські ЗМІ заговорили про роман Віктора Павліка та Катерини Реп'яхової у червні 2019 року. Тоді співак підтвердив чутки, що розлучився з дружиною Ларисою та вже кілька років живе з 25-річною дівчиною. В інтерв'ю українським ЗМІ пара розповіла, що познайомилась в Миколаєві під час його концерту. Катерина винесла артисту розкішний букет квітів та оселилась в тому ж готелі, що й він. Із Віктором Павліком дівчина зустрілась в коридорі, біля свого номеру, та відтоді почала спілкуватись з ним.



Ще у 2016-му Катерина отримала у подарунок від співака каблучку. Однак, як переконує пара, до вівтаря вони ще не планують йти. Обраниця Віктора Павліка запевняє, що має хороші стосунки з його дітьми, окрім молодшого сина Павла, який лікувався від раку.



4 вересня у мережі з'явилось чергове інтерв'ю, в якому Катерина Реп'яхова заявила, що не планує вибачатись перед Ларисою Созаєвою. Дівчина пояснила, що це жінка не змогла втримати свого чоловіка та відмовилась боротись за своє щастя.