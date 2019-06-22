Він був чудовим маніпулятором, – екс-дружина Бредлі Купера розповіла про його непростий характер

Особисте життя голлівудського актора Бредлі Купера стало чи не найбільш обговорюваною темою у Голлівуді. Після його заяви про розрив стосунків з моделлю Іриною Шейк, у мережі вже заговорили про роман з Леді Гагою. А от екс-дружина ловеласа Дженніфер Еспозіто вирішила розповісти всім про його непростий характер.

46-річна акторка Дженніфер Еспозіто, яка всього рік прожила у шлюбі з Бредлі Купером, досить негативно розповідає про стосунки з ним. Зірка вирішила написати книжку, в якій розповіла про своє особисте життя, зокрема, про роман із голлівудським красенем. У мемуарах вона заявила, що Бредлі Купер – чудовий маніпулятор, передає Mirror.

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Він був кумедним, хитрим, самовпевненим, гордим чоловіком і чудовим маніпулятором. У нього є зла і підла сторона характеру. Ніколи не знаєш, коли вона проявиться, оскільки настрій Бредлі може змінюватися дуже швидко,

– розповіла Дженніфер Еспозіто.

Окрім цього, акторка заявила, що перед весіллям з Бредлі Купером у 2006 році у неї було чимало вагань, адже була "ціла низка попереджувальних червоних прапорів". Дженніфер Еспозіто до останнього не знала, чи наважиться піти до вівтаря з актором, однак все ж зробила це. Всього за кілька місяців вона побачила, що ці стосунки були нездоровими, а Бредлі Купер несподівано розірвав шлюб.

"Я стала дуже сумною, і почувалась самотньо... Далі все сталось раптово, грубо, і з точною бездушністю, якої й варто було чекати від нього", – розповіла про розлучення Дженніфер Еспозіто.

Що відомо про останні стосунки Бредлі Купера?

Бредлі Купер – один із голлівудських красенів якому приписували чимало романів. Однак його стосунки з моделлю Іриною Шейк стали ледь не ідеальними, відтак прихильники сподівались, що пара колись піде до вівтаря.

Розпочались цей знаменитий роман ще у 2015 році, коли Ірина Шейк розійшлась із футболістом Кріштіану Роналду. За 2 роки модель народила від Бредлі Купера доньку, яку вони назвали Леєю. Відтоді закохані демонстрували особливу ніжність під час кожного публічного виходу.

Вперше про суперечки між Іриною і Бредлі заговорили після виступу актора зі своєю колегою по фільму "Народження зірки" Леді Гагою. Під час виконання пісні Shallow на церемонії Оскар всі глядачі помітили особливу "хімію", яку шанувальники потім бурхливо обговорювали у соціальних мережах. Попри те, що на церемонії нагородження разом з Купером була присутня Ірина Шейк, він відверто фліртував із Леді Гагою на сцені. Тільки після виходу кінострічки "Народження зірки" та шалений її успіх в прокаті Бредлі та Ірина заявили про розрив.

Леді Гага, яка була заручена зі своїм менеджером Крістіаном Карино, теж розірвала стосунки. Про це вона оголосила наприкінці лютого 2019 року. Артистка пояснила, що екс-коханий безпричинно її ревнував та зажди влаштовував допити, провокуючи сварки. Але, ймовірно, Крістіан Карино мав, чому ревнувати, адже відносини між Гагою і Купером виглядають далеко не дружніми, а романтичними.



Леді Гага і Бредлі Купер / Getty Images