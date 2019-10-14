Він був по-справжньому психічно хворим, – Елтон Джон розповів про дружбу з Майклом Джексоном

Автобіографічні книги стали своєрідним трендом серед селебрітіз. Слідом за Демі Мур особливе видання готує легендарний співак Елтон Джон. У мережі вже з'явився уривок книги, який викликав жваве обговорення.

Як повідомляє таблоїд Radar Online, книга із назвою "Я, Елтон Джон" надійде у продаж 15 жовтня. Спогади артиста про різні етапи життя планують спершу видати у Великобританії та США, де співак має шалену популярність. Згодом книга з'явиться і в інших країнах світу. В переддень своєрідного дебюту Елтон Джон вирішив привернути увагу до рукопису. У західних ЗМІ поширились фрагменти його спогадів про дружбу з королем поп-музики Майклом Джексоном.

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Елтон Джон стверджує, що познайомився з майбутнім колегою, коли той ще був підлітком. З того часу артисти підтримували зв'язок та залюбки проводили час разом, спілкуючись на різні теми, зокрема, музику. Однак з роками все змінилось: Майкл Джексон начебто замкнувся в собі та ізолювався від всіх друзів.

Я знав Майкла з 13-14 років. Він був найчарівнішим хлопцем, якого тільки можна уявити. Однак в якийсь момент він почав ізолювати себе від світу і реальності, як це раніше робив Елвіс Преслі,

– розповів у мемуарах Елтон Джон.

Також співак вирішив пригадати дивну ситуацію, яка сталась із ним під час дружби з Майклом Джексоном. Як стверджує Елтон Джон, артист був запрошеним гостем сімейної вечірки в його маєтку. В якийсь момент Майкл Джексон відійшов від усіх учасників заходу, після чого його знайшли в кімнаті з сином покоївки. Майкл просто грався з дитиною, що наштовхнуло Елтона Джона на думку, що король поп-музики "не міг впоратися з дорослою компанією".

"Бог знає, що творилося у нього в голові і якими препаратами його накачували. Але кожен раз, коли я бачився з ним в останні роки, я розумів, що бідолаха зовсім втратив голову. У прямому сенсі слова. Він був по-справжньому психічно хворий, і перебувати з ним в одній кімнаті було неприємно", – заявив Елтон Джон.

Що відомо про скандал після смерті Майкла Джексона?Хоч Майкл Джексон помер ще у червні 2009 року, його постать активно обговорювали за останні місяці. Все тому, що на початку 2019-го американський канал HBO випустив скандальний фільм про короля поп-музики "Залишаючи Неверленд". У кінострічці розповідається про двох чоловіків – 41-річного Уейда Робсона і 37-річного Джеймса Сейфчака, які звинувачують Майкла Джексона в педофілії. За їхніми словами, сексуальне насильство зі сторони співака відбувалось багато років тому, коли вони були маленькими. На той час їм було по 10 і 7 років відповідно.



Родичі активно спростовують ці заяви, натякаючи, що чоловіки просто хочуть прославитись і заробити грошей. У відповідь вони теж знімають фільм, в якому розкриють усю правду про життя Майкла Джексона.