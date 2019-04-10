Він давно знає собі ціну: Оля Цибульська про роботу Сергія Притули на Нацвідборі Євробачення

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Сергій Притула
Сергій Притула / lux.fm

Вкінці лютого 2019 року в Україні відбувся фінал Національного відбору Євробачення-2019, яке провів Сергій Притула. Шоу обросло гучними скандалами, зокрема, через невдалі жарти ведучого. Співачка Оля Цибульська відверто прокоментувала роботу свого колеги.

Хоч Нацвідбір вже давно відгримів в Україні, шоу досі залишається топ-темою в шоу-бізнесі. Чимало скандальних заяв звучало про непрофесійність Сергія Притули. Зокрема, прихильники Євробачення-2019 заявили, що шоумен був нетолерантним у спілкуванні з учасником Андрієм Хайятом та гучний скандал з Романом Скрипіним. 

Читайте повне інтерв'ю: Потрійна номінація для мене – як точка G: ексклюзивне інтерв'ю Олі Цибульської

В ексклюзивному інтерв'ю журналісти LifeStyle 24 поцікавились у співачки Олі Цибульської, як вона оцінює роботу шоумена на Нацвідборі. На це артистка відреагувала досить по-філософськи. 

Мені здається, що в житті кожної людини приходить той момент, коли їй здається, що вона може говорити будь-що і будь-де. Це був той випадок. Він має певну довіру у глядачів, великий рівень довіри у своїх прихильників та й серед українців. Сергія я знаю давно, а він давно знає собі ціну. Але чим більше ми знаємо, тим більше ми мусимо сумніватись у собі,
– зазначила Оля Цибульська. 

Окрім цього, співачка пояснила чому багато зірок ігнорують Євробачення. За словами Олі Цибульської, участь у такому шоу – дороге задоволення, тому багато її колег вкладають ці кошти на свою творчість. 

"Все банально – це дорого. В нашій країні артист їде на цю подію виключно власним коштом. Ті шалені гроші, які ти вкладаєш у Євробачення, на практиці можеш вкласти у себе та розвиток кар'єри. Багато колег обирають останнє", – додала Оля Цибульська. 

СКАНДАЛИ НА НАЦВІДБОРІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2019 ЗА УЧАСТЮ СЕРГІЯ ПРИТУЛИ:

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Теги: LifeStyle Скандал Новини LifeStyle Сергій Притула Євробачення 2019 Оля Цибульська
Джерело: LifeStyle 24
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