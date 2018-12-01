Він дає нам всім захист, – Сергій Полунін пояснив, чому варто дякувати главі Кремля

Український танцівник балету Сергій Полунін вкотре відзначився скандальним дописом. Він став на захист Володимира Путіна та пояснив, за що варто дякувати главі Кремля.

Резонансну заяву Сергій Полунін опублікував на своїй сторінці в Instagram. Одіозний танцівник балету зізнався, що саме Росія захищає весь світ від захоплення влади.

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Дякую Володимиру Путіну за те, що він не дав одному світовому порядку захопити владу над світом. Ця людина дає всім нам захист. Моя підтримка Росії і Володимиру Путіну! Ви хороші люди,

– заявив Сергій Полунін.

Окрім цього, українець закликав росіян до об'єднання проти "злих" організацій та повстання. Саме так, на думку Сергія Полуніна, світ стане безпечнішим.

"Сил вам, об'єднуйтеся і вставайте проти злих організацій. Разом ми переможемо! І цей світ буде добрішим і безпечнішим", – додав Сергій Полунін.

Нагадаємо, Сергій Полунін не один раз висловлював свою симпатію РФ. Він заявив, що Росія та Україна завжди були та незабаром знову будуть разом. Через такі скандальні заяви чимало зірок припинили спілкування з Сергієм Полуніним. Серед них – прима українського балету Катерина Кухар.