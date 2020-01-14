Він Дізель з'явився в новому українському трейлері до фільму "Бладшот": відео

Екранізації коміксів не збавляють обороти і відомі кіностудії продовжують знімати фільми за мотивами улюблених малюнків. До випуску готується фільм "Бладшот" з Він Дізелем в головних ролях.

В основу фантастично-пригодницької кінокартини "Бладшот" покладений однойменний комікс Valiant. Зйомками фільму займається студія Sony, а режисером стрічки виступає Дейв Вілсон.

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Стрічка "Бладшот" покаже фанатам коміксів історію про колишнього солдата Рея Гаррісона, якого разом з дружиною вбили. Секретна група вчених вирішує повернути його з мертвих у світ, де він повинен працювати на місцевий уряд. Завдяки мільярдам мікрокомп'ютерів в крові, екссолдат Рей перетворюється в надлюського вбивцю – він стає машиною для вбивств.

Майбутній кат отримує здатність швидко регенерувати і управляти електронними пристроями. Однак під час чергового тренування з суперсолдатами Рей Гаррісон згадує своє колишнє життя, а також ту людину, яка вбила його та його дружину. Після цього він виходить з-під контролю і вирішує помститися тому, хто позбавив його життя.

Українська прем'єра запланована на 5 березня 2020 року.

"Бладшот": трейлер українською дивитися онлайн

"Бладшот": перший трейлер українською дивитися онлайн